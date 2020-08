A los 69 años, reapareció «La Mujer Maravilla»

EE.UU. A sus 69 años, Lynda Carter tiene más que asumido que siempre será recordada como la Wonder Woman original. Y es que la actriz, modelo, cantante y ganadora del Miss Mundo de EEUU en 1972 interpretó a la princesa Diana durante las tres temporadas que entre 1975 y 1979 tuvo la mítica serie La mujer maravilla, en la que para muchos es la encarnación más encantadora del personaje.

Por ello, no es de extrañar que su asistencia virtual a la presentación del nuevo tráiler de la secuela Wonder Woman 1984 en el DC FanDome llegase a eclipsar a la actual princesa Diana, Gal Gadot.

Noticias Relacionadas Gómez Gesteira: El Encuentro Cultural Iberoamericano volverá a mostrar el legado carlospacense

En efecto, mostrándose tan juvenil como siempre, la veterana actriz se robó el protagonismo del evento sin por ello dejar de alabar a los responsables de la última encarnación de la heroína de DC. Tanto fue así, que la nativa de Arizona quiso compartir esta entrañable historia personal para demostrar su afinidad con Gadot y con la directora, Patty Jenkins:

“Estoy más que entusiasmada por la secuela. He sido fan de la versión de Patty Jenkins desde que ella se vinculó al proyecto”, declaró Carter (según recoge Digital Spy).

“Cuando mi hija vio por primera vez a Gal como Wonder Woman, me dijo: “Mamá, por fin lo entiendo. Por fin entiendo por qué todos te idolatran. Por fin entiendo lo que significa Wonder Woman para todo el mundo”.

“Esa es mi hija. Mi sangre y mi carne. Así que gracias Gal, y gracias Patty”.

En respuesta, Jenkins aclaró que ellas no han reinventado la Wonder Woman que encarnó Carter, sino que simplemente “deseaban tomar el testigo y seguir pasándolo”.

Actualmente y tras varios retrasos, se espera que la película se estrene el próximo 2 de octubre. No obstante, Jenkins quiso aclarar que la cinta solo tendrá un lanzamiento inicial en salas:

“Hemos trabajado mucho en crear algo que sea un gran espectáculo visual, así que vamos a hacer que destaque. Creemos en lanzarlo en cines”.