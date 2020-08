Estevanez sufrió quemaduras al explotarle un bidón con alcohol

Buenos Aires. En las últimas horas Sebastián Estevanez sufrió un accidente doméstico que alarmó a su entorno. Un imprevisto ocurrido en su casa, debido a una mala maniobra manipulando un objeto inflamable y sin la protección necesaria, hizo que, en primera instancia, la incertidumbre se apoderada de sus seres queridos. Una ambulancia llegó hasta el lugar en el que vive para asistirlo y hacerle las primeras curaciones ante las muestras de dolor que lo inundaron.

“Me explotó un bidón de alcohol en la mano”. “Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello”, señaló Estevanez al medio Teleshow.

El episodio sucedió luego por un acto de imprudencia que Sebastián no tuvo en cuenta en el momento en que lo realizó. Las ganas de prender una gran fogata hicieron que lo intentara de cualquier modo, pese a que la leña que estaba utilizando estaba húmeda. Ante esto, busco una alternativa que le facilitara generar fuego. “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol...”, reconoció el marido de Ivana Saccani.

Los médicos que lo asistieron de inmediato trataron de quitarle el dolor insoportable que lo abrumaba. De ahora en más, por algunas semanas, tendrá que seguir un tratamiento a base de cremas para recuperar las zonas afectadas. Estevanez continúa en su hogar, recuperándose. Y aporta tranquilidad en sus palabras. “Lo peor ya pasó. Por suerte ahora estoy bien. Me está tratando Gustavo Sampietro, que es cirujano y amigo. Me ayudó bastante, por suerte”.