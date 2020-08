Palito Ortega lanzó «El mar», donde versiona un clásico de los ´50

Córdoba. Palito Ortega adelantó su futuro trabajo con la canción "El mar", una reversión del tema "Beyond the sea", un clásico de los '50 de Jack Lawrence. El resto de las canciones, que aún no fueron dadas a conocer, serán también un homenaje a la época y principalmente a su admirado Frank Sinatra.

"Este disco tiene una cantidad de tiempo como proyecto porque lo empecé a hablar con el arreglador de Sinatra y, finalmente, opté por hacerlo en Alemania y quedó ahí. Un día volví a encontrarme a donde tenía los temas arreglados y dije: 'lo voy a hacer ahora'", contó Ortega a Cadena 3.

El futuro álbum culminará la trilogía que arrancó con “Rock & Roll” (2017) y “Románticos 60’s” (2018).

"Son todas melodías clásicas que uno escuchó toda la vida. Los grandes intérpretes de Sinatra las han hecho. Es un volver a aquella época de los '50 y los '60", comentó el artista. (Fuente: Cadena3)