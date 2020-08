Queen anunció que lanzará un nuevo álbum

Reino Unido. Hace unos días Queen anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio en vivo con Adam Lambert. El finalista de American Idol comenzó a girar con la banda en 2012 y juntos han hecho una enorme cantidad de shows alrededor del mundo pero ahora, por primera vez en tantos años, lanzarán un disco.

Titulado Queen + Adam Lambert Live Around the World, el álbum saldrá el 2 de octubre, tendrá 20 canciones e incluirá una de sus últimas performances antes de la cuarentena: en el concierto "Fire Fight Australia", realizado con fines solidarios, donde la banda repitió el set original del Live Aid de 1985.

En relación a la salida del disco, el vocalista declaró: “Como no pudimos salir de gira este año queríamos compensar a los fans con algo y un álbum en vivo nos pareció lo mejor. Es la primera vez que lanzamos un disco juntos y nos divertimos mucho seleccionando nuestras performances favoritas de estos últimos siete años”.

A su vez, Brian May agregó: “Mientras luchamos con el desafío de crear shows en un mundo dominado por un enemigo viral, nos pareció el momento ideal para hacer una colección de temas destacados de todos los shows que dimos con Queen en los últimos siete años con nuestro hermano Adam Lambert”.

Sin dudas, Lambert –tercer vocalista de la banda tras Paul Rodgers- ha logrado encajar muy bien en el grupo. Tanto, que en declaraciones pasadas al sitio GuitarWorld, May no se guardó ningún elogio para con su compañero, quien tiene la difícil tarea de llenar el vacío dejado por Freddie Mercury:

“Adam no se siente como un reemplazo. A su manera es un innovador en el escenario. […] Adam puede hacer todo lo que hacía Freddie y más. No importa lo que des, él lo puede hacer. […] Él no es Freddie y no pretende serlo pero tiene una habilidad similar. Sabe cómo relacionarse con el público. Él juega con la audiencia de manera natural, sin tener que pensarlo. […] Nació para ser una estrella de rock y un líder, así que tenemos una relación muy dinámica con él. Lo tratamos de la misma manera que tratábamos a Freddie en todos los aspectos”. (Fuente: indiehoy.com)