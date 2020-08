A-ha llegará a Argentina en agosto de 2021

Buenos Aires. La banda ícono de la música pop A-ha regresará a la Argentina en 2021 con su gira "Hunting High And Low 2020" que, con motivo de la pandemia de coronavirus, se reprogramó para el 27 de agosto 2021 en el Estadio Arena.

El trío noruego, que dominó las listas de pop en el mundo durante los ´80, está celebrando el 35to. aniversario de su álbum debut muy influyente "Hunting high and low" y de su clásico éxito "Take on me".

La banda compuesta por Morten Harket (voz), Magne Furuholmen (teclado) y Pål Waaktaar-Savoy (guitarra), que lleva vendidos más de 55 millones de discos, estuvo por última vez en la Argentina en 2015 y regresará en agosto de 2021 para recorrer los hits de su carrera.

En su última visita en el país, Waaktaar-Savoy dijo: “Siempre la pasamos muy bien en Buenos Aires. Recuerdo cuando estuvimos por primera vez en 1991, los fans son increíbles”.

El concierto en la Argentina, inicialmente programado para el 5 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, se pospone entonces para el 27 de agosto de 2021.

Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha y el resto de tickets disponibles estarán a la venta en www.movistararena.com.ar.