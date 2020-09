David Guetta y Sia lanzaron «Let´s Love»

EE.UU. David Guetta y Sia son dos viejos conocidos. Juntos publicaron varias canciones que se transformaron en éxitos como “Flames”, 'Bang My Head", “She Wolf (Falling To Pieces)”, “Helium” y “Titanium”. Esta última, publicada en noviembre de 2011 se transformó en un clásico que llegó a los primeros puestos de las listas del mundo.

“Let’s Love” es el nuevo tema del exitoso DJ francés junto a la cantante australiana. “Durante este tiempo de aislamiento, me sentí increíblemente inspirado para lanzar música con una energía positiva”, destacó David Guetta.

“Me encanta producir temas para clubs pero al mismo tiempo, especialmente ahora, siento que debo crear música que haga sentir bien. ‘Let’s Love’ es un mensaje de amor, esperanza, y para unir a la gente de nuevo, y una vez más, Sia se ha superado a si misma con su voz”, agregó el artista.

A principios de año, Guetta recaudó más de 1.5 millones de dólares para luchar contra la Covid-19 a través de sus eventos en streaming “United At Home” realizados desde Miami y Nueva York.

La sesión en Miami le ha llevado a conseguir el Guinness World Record por tener el mayor número de espectadores en un show de DJ de Facebook.

Tras encabezar el cartel del festival virtual Tomorrowland’s Around The World en el mes de julio, Hï Ibiza reveló que David Guetta volverá a la isla en 2021 con su popular residencia F**k Me I’m Famous.