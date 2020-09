El duro relato de Evelyn Von Brocke sobre el Covid-19

Buenos Aires. La periodista Evelyn Von Brocke contó las difíciles circunstancias que atravesó en las últimas semanas luego de que su marido, Juan Viaggio, diera positivo de coronavirus. Según el relato de la periodista, desde que comenzó la pandemia su esposo -que es médico- trabaja “hace cinco meses de lunes a lunes”. Hasta que un día, comenzó a notar cómo “el virus se lo estaba comiendo”.

Atenta a los síntomas de su marido, y al “deterioro” que notaba, se comunicó con su equipo de médicos y activaron el protocolo. “En 24 horas se había generado una neumonía, el bicho había atacado medio pulmón”, contó la periodista que se despidió de Juan en su casa antes de que fuera trasladado a la sala de terapia intensiva. “Es una enfermedad solitaria”, describió al respecto y agregó: “Le das un beso de barbijo a barbijo y no lo ves más. Se lo llevó la ambulancia y dije ‘este es el peor escenario. Acá esta historia puede terminar muy mal’".

Noticias Relacionadas Suben a cinco los contagios de Covid en el Hospital Tránsito Cáceres

En ese mismo instante, Evelyn comenzó a presentar síntomas y decidió hacer reposo. “No me pude levantar. Hace 19 días estoy metida en la cama, hoy es el primer día que me pude levantar”, indicó durante una entrevista a través de una videollamada en Intratables, el ciclo que conduce su ex marido, Fabián Doman.

La periodista relató que no tuvo fiebre pero sí sintió mucho dolor de cabeza y malestar general en su cuerpo. Se hizo tres hisopados que dieron negativo, pero ella seguía mal y sospechaba que estaba contagiada: “Ya con uno o dos síntomas lo sabés. Es una enfermedad distinta, vos sentís que el coronavirus está adentro de tu cuerpo”.

El conductor del programa periodístico de América -que tiene dos hijos en común con Von Brocke- contó que siguió de cerca el caso y se preocupó tanto por su ex mujer como por su actual pareja. “Ese fin de semana te convoqué -le dijo Evelyn a Doman-, a nuestra familia ensamblada. Te dije: ‘Fabián, yo veo esta historia fea’”, continuó su relato quien se realizó un cuarto hisopado y dio positivo: “Le escribí una carta a mis hijos. La hice como despedida, tal vez. La puse en la mesita de luz y dije ‘este es un bicho maldito’”.

“Si alguien dice que este virus no existe, a mi familia casi la destroza”, continuó la periodista y enfatizó que a pesar de ser “deportistas, comer sano y tener una vida normal, el virus entró a llevarse todo”. “Eso me impactó mucho. El caso de Juan y el de Gustavo López son los que más me impactaron”, admitió Doman mientras escuchaba a su ex mujer.

Luego, el periodista reveló cómo atravesaron sus hijos la situación. “No está escrito el protocolo familiar. No viene un manual”, advirtió y siguió: “Nuestro hijo menor hablando con su abuela materna para calmarla y decirle que su hija estaba bien. Tenemos una hija que está en Europa, que me dijo: ‘¿papá, que hago si mamá está mal?’”.

Entonces, Evelyn remarcó la idea de que es una enfermedad “absolutamente solitaria”. “Se llevaron a Juan y yo me quedé sola tirada en la cama. No podía ir al baño del dolor de cabeza, sentía que tenía agujas en la cabeza. Sentía como que me habían desenchufado el cuerpo, no tenía energía, no quería comer, no quería tomar. No sabía qué me estaba pasando y se habían llevado a mi marido a terapia intensiva, que tus hijos te pregunten cómo estás, y pensás, realmente, que el final es espantoso, que te va a ganar el virus", lamentó Von Brocke.

“¿Vos llegaste a pensarlo?", indagó Doman. “Sí, totalmente”, respondió su ex mujer sin titubear y agregó: “Porque no podía. Era tan rápido lo que me estaba pasando. Ese mismo sábado dije ‘no lo veo más a Juan’, porque cuando el bicho quiere avanzar, lo hace rápido. Te come”.