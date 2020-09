Lanzaron una app gratuita para recorrer obras de arte

País. En el marco de las numerosas estrategias que el mundo del arte viene desplegando ante el cierre físico de los espacios culturales, y junto al inexorable avance de lo digital, se presentó formalmente en Argentina la app gratuita Uxart, un museo virtual que reúne más de 50 obras icónicas del arte argentino -desde Marta Minujín hasta Gyula Kosice-, reconstruidas en realidad aumentada, experiencias que ofrecen nuevos y sorprendentes puntos de vista, con la curaduría de María José Herrera.

Se puede acceder a más información del museo vitual en la web www.uxart.cloud o descargar la app a través de iOS y Android.

"Es el sueño de un museo sin muros. Esta herramienta no solo cambia la forma en que la gente ve el arte sino también la forma en la que se relaciona con el espacio público, a través de obras que podés rodear, atravesar, pasar por abajo, mirar desde arriba, ofreciendo punto de vista inéditos", explica a Télam Felipe Durán, uno de los creadores del museo virtual que funciona en la nube de IBM, bautizado Uxart ("you for art" o "vos para el arte").

La iniciativa comenzó a tomar forma el año pasado, cuando los creadores del museo trabajaron en el proyecto para iluminar el Obelisco de la ciudad con obras de Julio Le Parc a través de la técnica de mapping y al ver cómo eso emocionó a una inmensa cantidad de público, siguieron indagando en la obra de artistas cinéticos y ópticos, hasta que convocaron a María José Herrera, quien curó la recordada exposición "Real/virtual arte cinético argentino en los años sesenta" en el Museo Nacional de Bellas Artes en el 2012.

El derrotero de este museo virtual se inicia en los años 60 porque fueron aquellos artistas quienes ya planteaban la unión del arte con la tecnología, y se busca entonces traer a la contemporaneidad aquella idea, ahora con nuevas tecnologías.

Por ahora, son 50 las obras icónicas de arte cinético y óptico que integran el flamante museo Uxart, reconstruidas digitalmente en 3D a través de realidad aumentada, geolocalizadas en 18 ciudades del mundo para disfrutar e interactuar con ellas en el espacio público o en la comodidad de tu hogar, desde la app disponible tanto para iOS y Android.

"Se cumplen 60 años del manifiesto de Arte Generativo de Mac Entyre y Miguel Angel Vidal, y también 60 años de la propuesta de Julio Le Parc y su Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV) en París, y del Grupo CAyC, que desde 1969 tuvo un papel decisivo en el desarrollo del conceptualismo en Argentina, en el empleo de nuevas tecnologías. Hoy estas nuevas experiencias digitales ponen en valor aquellas obras al tiempo que mantienen aquel mismo efecto que se generaba ante nuestros ojos, ahora en una tercera dimensión", explica Herrera.

El equipo de Uxart integrado por programadores, diseñadores y la prestigiosa historiadora del arte argentino, trabajó junto a los artistas o sus herederos, para asegurar que las recreaciones mantengan su importa artística original.

Además de piezas fundamentales de Eduardo Mac Entyre, Rogelio Polesello o de Gyula Kosice, los creadores invitaron también a participar del proyecto a la artista Marta Minujín, quien reconstruyó en 3D su emblemática obra "Pago de la deuda externa" (1985), un punto de vista atípico para esta fotografía que muestra a la reina del arte pop argentino junto a Andy Warhol, y que decidió ubicar en el acceso al Malba (pero que también se puede ver desde cualquier otra parte donde el usuario se encuentre).

"La gente va a tener las obras de arte en su casa, en su jardín, sin comprarla y eso es fantástico. A eso apuntamos. La experiencia es muy real. Todas las personas pueden usar la tecnología de distinta manera, así que habrá tantos puntos de vista y manera de interactuar como usuarios", señaló Minujin durante el lanzamiento virtual para prensa.El avatar de un astronauta con la idea de la exploración.

La artista decidió intervenir la puerta de veinte museos en once países donde ella expuso sus obras, por lo que se encontrarán sus intervenciones en el Bellas Artes, el Macba de Buenos Aires, el Museo Reina Sofía de Madrid, la Caixa de Barcelona, el MOMA y Guggenheim Museum de New York, la Tate Modern de Londres, el Centre Pompidou de Paris y el ya mencionado Malba, entre otros.

Además de otras obras icónicas de Minujín, y de la muestra colectiva de artistas cinéticos curada por Herrera -que en el futuro planean realizar en paralelo tanto de manera física como virtual-, los espectadores pueden recorrer virtualmente el primer campus experimental de arte, tecnología y paisaje llamado la Isla El Descanso, en el Delta.

"Con esta startup, que permite interactuar con obras de arte a través de mapas 3D geolocalizados, portales inmersivos 360º y un sistema de escáner interactivo, podemos realizar muchas exposiciones de artistas contemporáneos. El programa es aplicable a cualquier objeto artístico. El único límite está en la creatividad del artista", asegura Felipe Durán, CEO de Uxart.

La plataforma incluye una pieza de Miguel Ángel Vidal, quien en 1969 experimentó con computadoras de IBM y creó la obra "Estructura Generativa", ubicada hoy en el Victoria and Albert Museum en Londres y que los usuarios del museo virtual encontrarán en el barrio de Puerto Madero.

Para explorar las diferentes obras, el museo virtual dispuso el avatar de un astronauta con el propósito de enfatizar la idea de la exploración y navegación, de generar nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, en un universo que corre todos los límites conocidos.

El museo logra simular el efecto visual del ojo humano, es decir, que es la primera vez que un celular genera la mecánica de la mirada, explicaron durante el lanzamiento on line.

"Mi aporte es una obra que se llama 'La caja mágica', una obra corpórea que consta de dos tubos transparentes, que están uno dentro de otro. Se puede explorar la obra desde adentro. Me hace pensar además qué va a ocurrir cuando el espectador la atraviese. Eso abre un campo maravilloso exploratorio, nos permite indagar en volumen, en escala, y en el detrás de estas obras", se entusiasma el artista Roger Mac Entyre, también convocado por Herrera.

Mientras navegan, los usuarios pueden acceder a información en tiempo real de los artistas, museos cercanos, transporte y muchas otras cosas: por ejemplo, en esta primera etapa, podrán escanear códigos QR con realidad aumentada desde el sitio web de Uxart, que los llevará a contenido curado de los artistas y sus obras como videos y biografías.

"La realidad aumentada y realidad mixta van a seguir creciendo en el futuro. Somos un museo genuino, en la nube, nacido de manera virtual para salir al plano real, con una programación artesanal", detalla Durán, casi a modo de lema.

Y aclara: "Queremos digitalizar el espacio público. Se trata de cómo hacer las ciudades más inclusivas. Y esta infraestructura -como la del museo en la nube- permite experiencias masivas pero a la vez individuales. Son tecnologías que permiten acceder a información mucho más rica, más amplia".

"En 2022 y 2023, vamos a usar tecnologías como el 5G, los hologramas y la realidad aumentada, por eso también empezamos a generar este contenido, desde el arte. Podríamos decir que es un entrenamiento al futuro, desde lo estético, mientas las personas aprenden a navegarlo", concluye Durán.