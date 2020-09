Neil Young versiona un viejo clásico de Bob Dylan

EE.UU. El músico estadounidense Neil Young grabó una versión del clásico "The times they are a-changin", de Bob Dylan, para su nuevo EP, que saldrá a la venta el próximo 18 de septiembre.

Así lo reveló el propio artista a la prestigiosa revista NME, en donde detalló que el nuevo trabajo contendrá siete canciones y será lanzado a través de Amazon, según replica la agencia DPA.

Noticias Relacionadas La serie animada «Petit» fue premiada en Uruguay

El listado de temas también incluye "Looking for a leader 2020", nueva lectura de la composición del propio Young, en la que la emprende contra el actual presidente Donald Trump.

En tanto, el músico explicó que su trabajo estará disponible en la plataforma digital porque "nadie ofrece un mejor sonido al público".