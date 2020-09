«Esta noche toca Charly»: el libro sin fin que no le teme al mito

Buenos Aires. Sin el mínimo temor a destruir mitos que hayan contribuido a convertirlo en la estrella máxima del rock argentino, "Esta noche toca Charly", el libro de Roque Di Pietro que repasa todos los conciertos y las apariciones públicas de Charly García, entre 1956 y 1993, presenta una segunda edición ampliada, que aporta nuevos testimonios y documentos a esa especie de gran biografía colectiva que se escribe diariamente sobre este artista.

Precisamente, esta publicación "más completa pero no definitiva", según advirtió a la agencia Télam su autor, a la lanzada en 2017, se robustece a partir del aporte de material acercado por distintos fans, a la vez que actúa como una suerte de gran archivo de datos que dialoga con otros libros que se centran en distintos aspectos del gran astro del rock local.

El libro, cuyo subtitulo reza "Un viaje por los recitales de Charly García", sobresale por su minucioso repaso por todos los shows y las distintas apariciones públicas realizadas por el músico en el período abarcado entre su primer concierto en el Conservatorio Thibaud-Piazzini hasta el ingreso a su etapa "Say No More, lo cual es reconstruido a partir de testigos, grabaciones, memorabilia y videos.

Entre los grandes hallazgos de esta nueva edición aparecen las reveladoras declaraciones de un excompañero de Charly del Conservatorio y datos sobre el joven, hasta ahora anónimo, que durante un concierto en el Teatro Gran Rex, en 1990, irrumpió en el escenario y amenazó al músico con un arma de juguete.

Pero más allá de algunas cuestiones coloridas, el excesivo acercamiento de la lupa sobre el artista puede hacer tambalear por momentos algunos mitos construidos a lo largo de su carrera, muchos de ellos alimentados por el propio artista, como el que le atribuye una genialidad precoz en el campo de la música clásica, por citar apenas uno de ellos.

Sobre esta cuestión, el viaje sin fin que propone el abordaje de un libro de este tipo, el aporte de los lectores y la gran biblioteca que gira en torno al mundo García, conversó el periodista Roque Di Pietro con esta agencia.