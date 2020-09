El festival homenaje Experiencia Piazzolla llega en forma virtual

Como antesala al año próximo en el que se cumplen cien años del nacimiento de Astor, este Experiencia Piazzolla será un festival único.

La Fundación Astor Piazzolla, Fundación Konex y CCKonex presentan Experiencia Piazzolla en el Konex- Camino al centenario, un evento online que acerca la música y obra del gran compositor Astor Piazzolla y anticipa la edición 2021 del festival, en la antesala de los cien años de su nacimiento. Este importante encuentro será transmitido de forma gratuita el sábado 26 de septiembre a las 20 h a través del canal de YouTube de CCKonex y el sitio web experienciapiazzolla.com.

Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto de Astor y baterista de Escalandrum (Premio Konex de Platino 2015 y Premio Konex 2005), es el curador artístico y será el presentador del encuentro, que contará con cuatro intervenciones musicales a cargo del Quinteto Astor Piazzolla, el Trío Luminar (Premio Konex 1999), la saxofonista salteña Yamile Burichjunto a su quinteto y las cantantes Paula Maffia y Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 2015 y 1995 y Premio Konex 2005).

Este evento será el punto de partida de la edición 2021 del festival Experiencia Piazzolla en el Konex, que volverá a acercar a distintos públicos la obra del gran músico argentino quien fuera Premio Konex de Honor 1995 y Premio Konex de Platino 1985. El acceso será libre y gratuito.

Dice Daniel “Pipi” Piazzolla: “Estoy muy contento de presentar este anticipo de lo que será la edición 2021 de Experiencia Piazzolla en el Konex porque es el año en que se cumplen los cien años del nacimiento de mi abuelo. Es un festival de vanguardia y experimental porque, en estos encuentros, muchos de los artistas que admiran a Piazzolla y no han tocado su obra, tienen el espacio para hacerlo. Esa es la gran atracción de este festival. Por supuesto que el año que viene estarán presentes agrupaciones y solistas expertos en su obra, pero también otros más experimentales, y de todos los géneros: folclore, tango, rock, clásica, jazz, todos festejando la vida y obra de Astor. Esta apertura estilística, esta universalización de la obra de mi abuelo, que ha llegado a todas partes y a todos los géneros, es lo que más me gusta de este festival, y me pone muy feliz de que continúe y que podamos hacer este pequeño anticipo para que la gente vaya calentando motores en vistas de lo que va a ser el gran Experiencia Piazzolla del año que viene”.

Las dos ediciones anteriores del festival se realizaron en 2016 y 2018. Grandes artistas como Hermeto Pascoal, Susana Rinaldi, Julio Pane, Jairo, Juan José Mosalini, Julia Zenko, Pedro Aznar, Néstor Marconi, Juan Carlos Baglietto, Elena Roger, Hugo Fattorusso, Julieta Venegas, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Ligia Piro, la Camerata Argentina, Franco Luciani y Lito Vitale, entre otros, se presentaron en conciertos originales que atravesaron y cruzaron distintos géneros con el objetivo de atraer a nuevos públicos. Además hubo gran cantidad de clínicas, talleres y charlas.

Experiencia Piazzolla en el Konex es posible gracias al apoyo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.