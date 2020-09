Namwali Serpell ganó el Premio Arthur C Clarke de ciencia ficción

Reino Unido. La escritora africana Namwali Serpell ganó el máximo galardón de ciencia ficción del Reino Unido, el Premio Arthur C Clarke, por su primera novela "The Old Drift", a la que los jueces describieron como "ciencia ficción sigilosa".

La primera novela de la autora cuenta las historias de tres familias durante tres generaciones, desde el asentamiento colonial en las cataratas Victoria a principios del siglo XX hasta llegar a la década de 1960 cuando Zambia intenta enviar a una mujer a la Luna en un futuro cercano. Una mezcla de historia contrafáctica, realismo mágico y ciencia ficción.

Noticias Relacionadas La ciencia de datos para «fabricar» best sellers

La profesora, feminista y escritora Serpell (Lusaka, 1980) eliminó de la competencia a autores prestigiosos como al ganador de 1986, Adrian Tchaikovsky, y a la ganadora del Premio Hugo 2020, Arkady Martine.

El premio fue creado por el propio Arthur C. Clarke con el objetivo de promover la ciencia ficción en Gran Bretaña y se otorga a la mejor novela de ciencia ficción del año.