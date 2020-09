Sean Lennon presentará un documental sobre su padre

Reino Unido. El mes que viene, más específicamente el viernes 9 de octubre, John Lennon estaría cumpliendo 80 años. Por eso, en homenaje al fallecido artista, su hijo Sean Lennon realizó una serie de entrevistas a colegas y familiares para hablar sobre la vida y obra de su padre.

Dichas entrevistas, en las que participaron Paul McCartney, Elton John -padrino de Sean- y Julian Lennon -medio hermano de Sean- serán recogidas en un especial documental de dos partes de la BBC Radio titulado John Lennon at 80.

Según reporta la BBC, en estas entrevistas uno podrá encontrarse con, por ejemplo, anécdotas de Paul y Elton sobre la primera vez que conocieron a John: “Miro hacia atrás como si fuera un fan. Qué afortunado fui de conocer a este extraño joven al bajar del autobús, que tocaba música como yo. Nos unimos y realmente nos complementamos”, reveló su compañero de The Beatles.

Por su parte, Elton dijo: “Cuando conocí a tu padre sentí que lo conocía de toda la vida y ese es el mayor cumplido que puedo hacerle”. Además, el británico recordó el día que se subió a su bicicleta y recorrió varios kilómetros para conseguir una copia de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Entre otros temas, Sean le consultó a McCartney sobre el trabajo de composición con John, si en un principio hubo canciones que no les gustaron o todas fueron buenas, a lo que el ex Beatle respondió: “Hubo algunas canciones que no eran muy buenas. Claramente éramos jóvenes compositores que no sabíamos cómo hacerlo”. Acto seguido, Paul tomó la guitarra para tocar "Just Fun", un tema que escribió con John pero nunca fue grabado.

Sean también aprovechó la oportunidad para hablar sobre las inseguridades de su padre. En referencia a esto, McCartney dijo que John usaba su confianza en sí mismo como una especie de escudo para protegerse: “Espera un momento, está este tipo John Lennon que es un genio, inteligente, ingenioso, confiado y todo lo demás. ¿Por qué tendría inseguridades? Porque somos seres frágiles”.

“John Lennon es uno de los músicos más populares y amados por la audiencia de Radio 2, por lo que estamos emocionados y es un honor para nosotros que el primer programa de radio de Sean, donde hablará de su padre junto a su hermano Julian, Paul McCartney y Elton John, sea transmitido en nuestra cadena”.

El documental será transmitido por BBC Radio 2 el 3 y 4 de octubre. (Fuente: indiehoy.com)