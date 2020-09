Presencia latinoamericana en la Bienal de Berlín

Berlín. La 11ma. Bienal de Berlín de Arte Contemporáneo, centrada en una mirada con fuerte impronta latinoamericana, presenta hasta noviembre su epílogo "The Crack Begins Within" donde dialogan obras y experiencias de más de 70 artistas entre los que hay cuatro argentinos, bajo la curaduría de María Berríos, Renata Cervetto Lisette Lagnado y Agustín Pérez Rubio.

Fundada por la Kulturstiftung des Bundes (German Federal Cultural Foundation), la Bienal tuvo su primera edición en 1998 por iniciativa de Eberhard Mayntz y Klaus Biesenbac Kunst-Werke y encara por estos días su undécima -y atípica- versión con una programación en contexto de pandemia que exhibe procesos artísticos y políticos, corporiza cuerpos disidentes, ritos ancestrales y deconstruye hegemonías, en un presente en crisis donde la periferia se objetiva en el centro e interpela.

Desde septiembre de 2019 la bienal se desarrolló a través de tres experiencias: "The bones of the world", Virginia de Medeiros (Feminis Health Care Research Group), y "Affect Archives" (Sinthuajan Varatharajah, Osías Yanov), que fueron complementadas con presentaciones, performances, talleres y residencias de artistas.

Más de 70 artistas participaron desde entonces pero por las restricciones impuestas por el nuevo coronavirus solo 22 pudieron estar presentes en Berlín para el montaje y la apertura. Sin embargo, los organizadores buscaron el modo para que aquellos que no pudieron viajar estuvieran presentes, a través de "encuentros virtuales (videos, poemas, audios), como una nueva forma de diálogo con el público", explicó Cervetto en diálogo con la agencia Télam.

La última fase, titulada "The Crack Begins Within" ("La grieta comienza desde adentro"), había sido programada para junio pero por la crisis sanitaria recién se lanzó en estos días y estará disponible al público hasta el 1 de noviembre en cuatro sedes en Berlín: KW Institute for Contemporary Art, daadgalerie, Gropius Bau y ExRotaprint.

Dentro de la amplia selección, figuran cuatro artistas argentinos: Florencia Rodrígues Giles, Osías Yanov, Mariela Scafati y la drag queen Bartolina Xixa (TIlcara, creada por Maximiliano Mamani).