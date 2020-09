«La Mona» presentó su nuevo tema: «Ya te olvidé»

Córdoba. Carlos “La Mona” Jiménez presentó su nuevo tema "Ya te olvidé", un cuarteto que relata la superación de una historia de amor "moderno" ya que menciona los problemas de pareja en las redes sociales y nuevos canales de comunicación.

De esta manera, el máximo referente de la música cordobesa suma su tercer lanzamiento durante la cuarentena, luego de la versión del Himno Nacional argentino -que causó una gran repercusión en el país- y "De esta esta salimos todos", con un mensaje de fuerza en plena pandemia.

Ahora "La Mona" se inclinó por una historia de amor pero en tiempos modernos: "Ya te bloqueé en el celular", "Ya no me paso el día en Facebook", "Si me buscas te borré de mi Whatsapp" y "Ya no me importa si estás en línea", son algunas de las frases de su nueva canción.