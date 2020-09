Fede Bal, tras el cáncer: «Si no tenés salud, no tenés nada»

Federico Bal asistió este sábado a la noche como invitado al programa PH, Podemos Hablar, y por primera vez se refirió a su difícil momento de salud en la televisión, tras superar el cáncer de intestino que le diagnosticaron a principios de año.

“Era un tipo muy ambicioso en mi carrera profesional. Pero me di cuenta de que si no tenés salud, no tenés nada. Si no sos feliz tenés que hacer algo para cambiar porque somos únicos e irrepetibles”, confesó.

El actor, de 30 años, reveló que durante los cuatro meses de tratamiento médico se angustiaba al pensar en su mamá, Carmen Barbieri y, su papá Santiago Bal, quien falleció a fines del 2019.

“Tuve mucho miedo, pero no miedo a morirme. Eso nunca. Tuve miedo a no poder vivir bien, como se debe. No quería dejar sola a mi vieja, eso ya me toca en un lugar fuerte. Pensé mucho en mi mamá, y muchísimo más en mi papá, que ya no estaba para darme un abrazo", expresó.

Y continuó: "A él le pasó lo mismo que a mí y lo pudo superar. A él le pasó a los 40, a mi abuelo a los 50, y a mí a los 30: cada diez años menos aparece en mi familia, por eso son muy importantes los estudios”.