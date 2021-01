Marina González, la voz coscoína de «América Show»

Marina González es una talentosa cantante oriunda de Cosquín, la menor de seis hermanos, hija de padre cantor y una de las nuevas incorporaciones de Ángel Carabajal al espectáculo «América Show», que se presenta esta temporada de verano en Villa Carlos Paz. La artista de 32 años deslumbra con su voz y su belleza y también se animó a montar un espectáculo propio: «Corazonada», que realiza funciones todos los martes a las 22 hs. en el casino de Avenida Uruguay.

Desde hace 13 años, Marina está radicada en Villa Carlos Paz. Llegó para estudiar canto y se instaló para buscar un crecimiento profesional que la llevó a pisar el escenario del Festival Nacional de Folclore y trascender las fronteras del país.

«Tenía aproximadamente 14 años cuando me encerraba en mi cuarto y grababa mi voz con un casete. Recuerdo que me grababa y me apasionaba, pero no tenía definido esto de la música como una carrera. Cuando terminé la secundaria, allá por el 2006, comencé a pensarlo como una carrera artística y fue cuando empecé a estudiar y grabar. Estudié y estudio en Villa Carlos Paz y me presenté en distintos festivales representando a mi ciudad natal y luego al país entero»; contó en diálogo con EL DIARIO.

«Cada vez que subo al escenario, siento que es mi vida. El contacto con la gente, mirar sus rostros y sentir sus aplausos. Amo lo que hago en cualquier tipo de escenario, chicos, grandes, internacionales. He tenido la posibilidad de representar a nuestro país en Punta del Este, en el Festival Internacional de la Canción, el Festival de Folklore de Cosquín en Cádiz (España) y tuve la posibilidad de viajar a distintos puntos del mundo de la mano de la música»; agregó la artista.

Consultada sobre su participación en América Show, manifestó: «He participado de muchos festivales nacionales e internacionales, pero es la primera vez que estoy en un show de la magnitud de América Show. Me siento muy contenta de formar parte de un elenco tan grande y con tanto talento».