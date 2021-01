Laura Bruni: «Durante dos años no pude pisar Carlos Paz»

La actriz Laura Bruni aseguró que recibió mensajes amenazantes desde que llegó a Carlos Paz y contó que hace dos años, padeció «acoso laboral» de parte de un empresario que la había contratado.

La integrante del elenco de «La Mentirita» dijo que le habían prohibido regresar a Córdoba y escribió en su cuenta de Twitter: «Hace dos años lamentablemente fui víctima de un acoso laboral con cuestiones muy pesadas. Mejor dicho, gente pesada. Durante dos años no pude pisar Carlos Paz. Hoy estoy acá y parece que me la quieren hacer pagar. NO ME CALLO MÁS! YA NO TENGO MAS MIEDO!».

Bruni se reunió con un abogado para analizar el caso y sostuvo: «Cuando recibí el llamado (para hacer La Mentirita) la verdad que me sorprendió. Tuve la suerte de trabajar con productores amorosos en Córdoba, pero bueno hay cierta gente que se maneja mal. Me ofrecían trabajo, viajes, departamentos. Si yo no me instalaba acá en determinado lugar no iba a tener el trabajo. Y no lo hice porque no quise nada de eso».

«Ahora, desde que llegué a Carlos Paz estoy recibiendo mensajes siniestros, pasaron cosas feas. Me dijeron que tenga cuidado por dónde circulo en Carlos Paz, si puedo pisar determinado lugar o no, como si fuese gente dueña de la ciudad. Estamos todos locos. Dije basta porque nada justifica esa situación, y yo no hice nada para que eso suceda»; reconoció.