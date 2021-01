Iliana Calabró cosecha ciruelas antes de subirse al escenario

"Cosechando unas ciruelas en mi casa de Carlos Paz antes de ir a la función.... me encanta el contacto con la naturaleza, lo disfruto.... tanto como ir al teatro! Los espero de martes a domingo en @elteatrodellago con La Mentirita; posteó Iliana Calabró en su cuenta de Instagram.

Unos días atrás, la artista le dijo a El Diario que le "encantaría poder vivir en la Villa, tenerla como mi segundo hogar, en donde recargar pilas. Así como Patricia Sosa tiene su casa acá en Córdoba, a mí me gustaría tener en Carlos Paz mi reducto, dónde descansar y aislarme del ruido de la ciudad. En está casa donde estoy, ya es el segundo año que vengo y la verdad que la siento como mía. Me traje incluso unos plantines, unos rabanitos y tomates, y no será este año, pero el año que viene los podré disfrutar».