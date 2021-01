Mary McCartney dirigirá un documental sobre Abbey Road

Reino Unido. Mary McCartney, primera hija del matrimonio de Paul McCartney y Linda Eastman, dirigirá un documental sobre los míticos estudios de grabación EMI de Londres, conocidos popularmente como Abbey Road, que este año festejará su 90ª aniversario.

"If These Walls Could Sing" se titulará el trabajo que estará a cargo de Mercury Studios, el estudio de contenido de Universal Music Group, y en coproducción con John Battsek y su sello Ventureland, según informan diarios británicos.

"Algunos de mis primeros recuerdos cuando era niña provienen del tiempo que pasé aquí", comentó la hija del exbeatle, a través de un comunicado en el que celebró la asociación con la que contará al afirmar que "hace tiempo que quería contar la historia de este lugar histórico y no podía colaborar con un equipo mejor para hacer realidad esta ambición creativa".

El filme será parte central de los festejos por los 90 años del estudio que se realizarán en noviembre, aunque aún no se precisó una fecha determinada ni se conoce una grilla al respecto.

Los estudios Abbey Road contaban con una vasta experiencia hacia la década del `60, pero el haber albergado a Los Beatles a lo largo de toda su carrera lo convirtió en uno de los más prestigiosos a nivel mundial.

Incluso, el nombre con el que se lo conoce a nivel popular surgió del famoso disco de 1969 del cuarteto de Liverpool, a modo de homenaje a la calle en donde se erige y al que acuden diariamente desde entonces miles de turistas de todo el mundo para tomarse una foto cruzando la célebre calzada.

Mary McCartney nació precisamente ese año y cuenta con una larga trayectoria como fotógrafa, heredada de su madre.