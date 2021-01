«El Oficial Gordillo» contrajo coronavirus y suspendió sus funciones

El actor Miguel Martín confirmó hoy que dio positivo de coronavirus y se vio obligado a suspender las funciones del «Oficial Gordillo» que tenía previstas en Villa Carlos Paz y en Tucumán.

«Gente querida! Nunca pensé que me iba a tocar. Como la gran mayoría tomé todas las precauciones desde marzo hasta hoy. Llevaba en mi mochila tres tipos de alcohol (gel, líquido y en spray) toallas desinfectantes y siempre tenía el tapabocas puesto, hasta me ponía una máscara para ir a los viajes y concurrir a lugares públicos en todo este tiempo. Hasta hice tratamiento de Vitamina D y C. Obsesivo y exagerado me decían mis amigos»; contó el artista, quien se encontraba liderando la venta de taquilla.

«No asistí a reuniones sociales (solo familiares, con distancia y sin saludar, por mi trabajo. Hace diez meses que no abrazo a mi vieja) y si alguien me vio en la calle y me pidió una foto o un vídeo, lo hicimos con tapabocas o con mucha distancia. A pesar que hice TODO lo que estuvo a mi alcance, me TOCÓ, es más no tengo idea cómo pude haberme contagiado (le pasaba toallas desinfectantes con alcohol a los vasos, botellas de agua y cubiertos que no eran míos y al que se me acercaba le pedía distancia social siempre) Con respecto a mi viaje para trabajar en Córdoba, pedí todos los protocolos y precauciones que fueron debidamente respetadas por la producción del Teatro Luxor», añadió.

«Me encuentro en muy buen estado y con valores normales, sólo un poco cansado nada más, esperemos seguir evolucionando así. Gracias a los que enviaron mensajes preocupándose. Empecé con síntomas el martes a la noche, un poco de tos, dolor leve de garganta y un poco de dolor de espaldas, pero siempre que vuelvo de funciones me pica un poco la garganta y por el viaje, pensé que lo de la espalda era normal. El miércoles ya no tenía voz y entonces hice una consulta por precaución. El jueves me hicieron el hisopado y hoy viernes ya me dieron el resultado positivo. Debo estar aislado 14 días desde el día de los síntomas, o sea hasta el lunes 25 de enero. Si está todo bien, podré retomar mis actividades recién el martes 26 de enero. Vamos a reprogramar y agregar fechas para toda la gente afectada»; explicó el artista a través de un comunicado.

En relación a su familia, manifestó: «Estoy aislado en un departamento diferente al de mi familia, ellos están en otro hace varios días y antes de conocer el resultado, fue ante el primer síntoma mío por precaución. Ellos gracias a Dios no presentan síntomas, siempre que volví de viaje, los saludé desde lejos (sin besos) y me aísle por precaución».

¿Qué pasará con las entradas?

La reprogramación de las entradas se realizará después de las 18hs. durante todos los días en las boleterías del Teatro Luxor para quienes compraron en efectivo y de forma presencial. La reprogramación o devolución de dinero de las entradas web, se realizará por Autoentrada.