Películas de grandes directores para ver en Netflix

Estando solo a un par de meses de cumplir un año del inicio de la cuarentena, creemos que la hora de elegir una película en Netflix puede llevarte más tiempo del que deseas, o hasta quizá, más tiempo del que puede durar la película que vas a ver.

Por eso, en esta ocasión recomendamos una lista de esos "must" que no podes dejar de ver. Los grandes directores, que estuvieron en las pantallas más grandes del mundo, y que nos sorprendieron por su gran habilidad a la hora de contar pequeñas y grandes historias, pueden estar ahora en tu pantalla y desde la comodidad de tu sillón.

1. Match point – Woody Allen

Es una historia llena de sorpresas en la que Woody Allen demuestra su gran capacidad para generar suspenso. Se da un triángulo amoroso, en el que la tensión está a flor de piel y la sensualidad, la traición y la suerte disputan su atención. Esta ingeniosa película con Scarlett Johansson te dejará pensando en lo que puede generar lo obsesión.

2. The prestige- Christopher Nolan

Del director de las mejores películas de Batman, y joyas como Interestelar y Dunkirk, esta película protagonizada por Christian Bale, nuevamente Scarlett Johansson y Hugh Jackman es un thriller que te mantendrá con todas las alarmas y emociones prendidas. Su trama gira en torno a la rivalidad entre dos magos y el asombroso mundo de la magia. Espera el final que te dejará con muchas sorpresas.

3. The Irishman- Martin Scorsese

Si tenes mucho tiempo para disfrutar de Netflix, te recomendamos esta larga pero fascinante historia, protagonizada por las leyendas del cine como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Esta película del aclamado director Martin Scorsese revive los años dorados de Hollywood y retrata los años 50 a 70 desde su política, vestuario y ciudades de manera increíble. Es una joya que te tendrá emocionado durante todo el tiempo.

4. Children of men- Alfonso Cuarón

Si te gustan las películas que te muestran el futuro, podes ir por esta, pero ¡cuidado!, lo que parece suceder el año 2027 no es muy esperanzador. La humanidad misteriosamente se volvió infértil: no hubo ningún nacimiento en 18 años, y la raza humana se acerca hacia su inevitable extinción. Un descomunal índice de inmigración a los países que se mantienen más civilizados convirtieron al mundo, en un lugar donde el caos y la anarquía son cosa de todos los días. Cuando una mujer inesperadamente resulta estar embarazada, un activista (Clive Owen) se encarga de poner a la mujer a salvo en un santuario, pero con el estado de las cosas, su misión se convierte en una complicada travesía.

5. La la land- Damien Chazelle

En este caso, el musical protagonizado por el apuesto Ryan Goslin y la gran Emma Stone te robará el corazón. Él es músico de jazz y ella quiere ser actriz, y su historia de amor los llevarán por diversos retos que tendrán que enfrentar para conseguir sus sueños, todo acompañado de bellas canciones que no podrás dejar de cantar. Del mismo director de Whiplash, esta película musical es perfecta para reír, emocionarte, cantar y hasta soltar una que otra lagrimita. (Fuente: www.iprofesional.com)