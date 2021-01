Cachete Sierra e Inbal Comedi ganaron el Cantando 2020

Buenos Aires. En una definición apasionante, Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi se consagraron como campeones del Cantando 2020. En una gala llena de emociones, la pareja se impuso con el 52.3 % de los votos a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes habían cosechado más puntaje en la pista. Como había ocurrido en la semifinal, el voto del público fue determinante para que Inbal y Cachete levanten el tan ansiado trofeo.

Las parejas finalistas interpretaron cuatro temas cada una. En la primera ronda, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta cantaron "Sola otra vez", de Celine Dion mientras que Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi interpretaron, en inglés, "Satisfaction", de The Rolling Stones.

Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi, en la segunda ronda, cantaron "Vamos las bandas", de Los Redonditos de Ricota, y Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, "Una estúpida más", de Pimpinela.

Luego les tocó a Cachete e Inbal interpretar "La última lágrima", de Memphis La Blusera; Ángela y Brian cantaron "I will always love you", de Whitney Houston.

Y la última ronda, Cachete Sierra e Inbal Comedi fueron con "Rock del gato", de Los Ratones Paranoicos; Ángela Leiva y Brian Lanzelotta interpretaron "Corazón partío", de Alejandro Sanz.

Finalmente, el público terminó definiendo a los campeones. Sin embargo, los dos equipos se abrazaron y festejaron juntos la victoria de haber sido finalistas del certamen.