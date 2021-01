«Cuarentena con humor» a la gorra, el nuevo show de Pablo Rey

Pablo Rey estrenó su nuevo espectáculo en la Sala 2 del Salón Fénix (9 de julio y San Martín), donde comparte escenario con su hijo y un invitado que se renueva cada semana. «Cuarentena con humor» se denomina la obra que presenta de jueves a domingo a las 23 y a las 00,30 hs. y que se presenta como una alternativa a la gorra en la cartelera de Carlos Paz.

«Venimos bien, por protocolo somos tres nada más. Estoy con Thiago, mi hijo y algún invitado que siempre es distinto. El jueves pasado, tuvimos la visita de una cantante trans de Río Cuarto, que estuvo con Guido Kaczka. Hoy tenemos dos chicas que son de Punilla y vamos variando, dándole la oportunidad a los artistas que son de acá de la zona y estuvieron tan complicados este año»; agregó el talentoso artista.

«Después de diez meses sin trabajar, todo viene bien. Me pasé el invierno haciendo un espectáculo por Facebook con un link donde la gente pagaba 50, 100 pesos, y colaboraban con nosotros. Acá tenemos capacidad para 150 personas, pero el COE nos deja trabajar con menos cantidad. Así haya 30 o 40 personas, yo soy feliz»; destacó en diálogo con EL DIARIO.

«Es una temporada especial, por muchas cosas. El 19 de octubre, me debía operar de la cadera y el jefe de Traumatología del Hospital Tránsito Allende me puso en lista de espera porque los quirófanos están abocados al tema de la pandemia. Así que estoy trabajando a bases de calmantes, si no tomo los calmantes, me duele muchísimo pero yo necesito trabajar. Amo este trabajo»; completó el artista.