Elige tu propia aventura: Los Can Can y dos historias de humor

Los Can-Can volvieron a Villa Carlos Paz con una propuesta teatral para toda la familia. Se presentan de miércoles a domingo a las 22,30 y 00 hs. en el Teatro Acuario con un espectáculo que bautizaron «Dos Historias de Humor». La primera historia se presenta los miércoles y viernes, la segunda los días jueves y sábados y el domingo, hacen las dos. Siempre a la gorra, el espectador paga lo que quiere.

Desde hace cinco años, se suman cada temporada a la cartelera serrana y nunca pasan desaparecidos. Ya son personajes tradicionales de la peatonal que divierten a vecinos y turistas con sus ocurrencias mientras promocionan la obra.

Los Can-Can surgieron hace 5 años cuando presentaron la obra «Enganchate Can Can» y tenían una fanática que visitaba cada teatro y los llamaba ´Los Can-Can´.

Durante una entrevista con EL DIARIO, Damián Sarfatti (integrante del elenco) sostuvo: «Estamos acá haciendo la promoción del espectáculo en plena peatonal 9 de Julio. Ya hace muchos años que somos parte del folklore de la peatonal, creo que le damos color y brillo, invitando a la gente a que esté en contacto con el artista. Creo que el éxito de nuestro espectáculo es trabajar con sala llena y acorde al protocolo. Vemos que la gente se va encantada con lo que es el show».

Por su parte, Joaquín Blanco agregó: «Parecía que la temporada no iba a existir y dos meses antes, nuestro productor nos llamó y nos dijo que volvíamos con dos funciones. Yo llevo 10 años trabajando en Carlos Paz y hace 5 años que estoy con Los Can-Can, que fue cuando apostamos a trabajar a la gorra por una cuestión de respetar al público y que todos puedan ingresar al teatro. En base a ese sistema, salimos a la calle y la gente lo valora mucho. Ya nos acostumbramos, cuando nos convocan para eventos privados u otro tipo de presentación, nos parece raro no salir a la calle a buscar a la gente».

Finalmente, Fer destacó: «Soy uno de los artistas que vengo de Buenos Aires, de Burzaco. Estoy feliz de estar acá con los Can-Can, nos hicimos amigos en Brasil en unas vacaciones y me propusieron hacer temporada. Yo estuve con ellos en su crecimiento, de estar en una sala más pequeña a una sala más grande. Estaba el miedo de cómo íbamos a hacer para llenar una sala tan grande. Es una temporada distinta pero a mí particularmente no me da miedo estar con la gente, sí creo que hay que cuidarse con todo el protocolo y todas las medidas».