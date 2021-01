Aclaran que Damián Córdoba no fue multado por su show

La Municipalidad sancionó al cantante y al club Olayón por incumplimiento del protocolo sanitario. El productor del show aseguró que "la óptica de la foto" distorsionó la imagen del público.

Según explicó, Damián Córdoba no recibió ninguna multa y "si existiera caería sobre la institución" porque el cantante "queda ajeno".

"Él fue contratado por un caché fijo y la multa no le corresponde porque él no arma el protocolo, no maneja boletería ni nada. Fue contratado por un show y era una cena show no era un baile", subrayó Marinaro en Cadena 3.

"El artista no fue multado en ningún momento y no corresponde que se le aplique una multa", insistió.

En cuanto a la cantidad de personas, Marinaro sostuvo que el club estaba habilitado para 700 y la Municipalidad de Cruz del Eje con sus inspectores constató que el lugar tenía 600. "En el lugar antes y en la noche había 600 personas, incluso a hasta finalizar el evento", remarcó.

En ese sentido dijo que "el intendente tendrá que hablar con los inspectores".

Finalmente reiteró: "La única función de Damián era presentarse a cantar y cumplir con su actuación y en todo momento dijo 'muchachos hace 11 meses que no trabajamos sigan todos sentados en sus lugares'".

Respecto a la gente sin barbijo manifestó que al estar habilitado como cena show permitía que la gente estuviera consumiendo.