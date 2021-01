«Soy Rada», el fenómeno que desembarca en Carlos Paz

El cómico argentino Agustín Aristarán regresa esta temporada a Villa Carlos Paz con su unipersonal «Serendipia», que debutará esta noche a las 22 hs. en el Teatro Coral y donde cuenta cómo se convirtió en uno de los comediantes más famosos de Latinoamérica y un fenómeno en Internet. «Soy Rada» concedió una entrevista exclusiva a EL DIARIO, donde habló del teatro en pandemia, su llegada a la plataforma Netflix y su sueño de ganar un premio «Carlos».

«Rada» nació en Bahía Blanca, comenzó haciendo comedia y magia, pero poco a poco, también fue mostrando sus virtudes como actor, músico y generador de contenidos, lo que lo llevó a convertirse en un artista versátil, de alcance internacional y capaz de cautivar a millones y millones de seguidores. Tuvo un paso por el clown, el teatro callejero, la música y encontró en las redes sociales, un escenario impensado para ponerse al frente de una nueva generación de hacedores del humor.

«El año pasado estuve haciendo algunas funciones en Carlos Paz, pero este año vamos a estar todos los lunes de enero y febrero, son más funciones, siempre entendiendo que la pandemia nos obliga a respetar todos los protocolos necesarios. El aforo es más chico, pero contamos con todas las medidas de seguridad y no será un show donde la gente participe arriba del escenario, estamos tomando todos los cuidados para poder hacerlo»; explicó Agustín.

Consultado sobre la pandemia y cómo afectó su vida personal y profesional, sostuvo: «En lo laboral a mí no me afectó la pandemia, me benefició un poco incluso. Fui haciendo un montón de cosas nuevas y creció la productora para trabajar en las redes, así que fue positivo. Por supuesto, en lo personal y lo presencial, sí me afectó. Pero le buscamos la vuelta para que todo el grupo tenga trabajo y logramos alcanzar nuevas plataformas».

«Es raro para quienes hacemos teatro, ver a la gente con barbijo en las butacas. No le veo las sonrisas, pero se sienten y se los escucha. Me tocó hacer algunos shows en autocines y es muy curioso, porque en lugar de aplaudir te tocan bocina. Pero bueno, yo venía de hacer shows virtuales donde tampoco veo a la gente, entonces voy confiando en lo que hago y que se divierten. Les recomiendo que vengan a ver el show, es el espectáculo que más orgullo me da. Tuve hace poco la posibilidad de verlo filmado y es un show diferente, no es el clásico show de Stand Up, es una obra para reírse mucho»; agregó.

Sobre sus proyectos y su llegada a Netflix, contó: «Lo de Netflix fue un sueño y me sigue trayendo muchas gratificaciones. No sé si volveré a estar en Netflix, pero seguramente esté muy pronto. Yo hago contenidos de forma independiente, pero sin asistentes ni productores que estén preocupados porque algo esté midiendo o no. Creo que la clave es tener ganas de hacerlo y listo. Lo mismo con las redes sociales, yo genero contenidos para redes sociales, pero no siempre estoy al tanto de lo que sucede en ellas».

En otro fragmento de la entrevista, el humorista reconoció que está ansioso por volver a Villa Carlos Paz y dijo: «Este será el primer lunes, así que hago el show y me voy. Pero tengo ganas de quedarse algún fin de semana a recorrer Córdoba. Amo Córdoba y a los cordobeses, así que seguramente me voy a tomar algunas vacaciones cuando no tenga que volver para hacer funciones en otras ciudades».

«Me encantaría ganar un Carlos»

Consultado sobre los premios «Carlos», los máximos galardones que se entregan a la colonia artística en Villa Carlos Paz. Agustín confesó: «Me quedé con la vena, hace 15 años hice una temporada en Carlos Paz y perdí el Revelación. Es cierto que uno no hace lo que hace por los premios, pero son un reconocimiento al laburo que tiene un gran valor porque te eligen colegas, periodistas y demás. Es una caricia que a todos nos viene bien. Yo no sé si Serendipia llega a clasificar, pero ojalá que nos tengan en cuenta en alguna terna. Me encantaría ganar un Carlos».