El especial de regreso de «Friends» ya comenzó a grabar algunas escenas

EE.UU. El esperado regreso de Monica, Phoebe, Rachel, Ross, Chandler y Joey se anunció para 2020, solo que nadie imaginaba la pandemia que iba a llegar. Debido a este problema, tanto “Friends” como varias producciones, tuvieron que frenar su marcha y comenzar a dilatar sus fechas. La sitcom fue reubicada y con miras a estrenarse para el 2021.

Ahora la situación cobra fuerza al conocerse que la actriz Lisa Kudrow adelantó que está grabando sus escenas. Lisa estuvo en el Rob Lowe's! podcast y allí adelantó que logró rodar algunas de sus escenas y hasta sugirió que el resto trabajo podría darse para abril de este año.

Kudrow también reveló que algunas de las escenas del regreso tendrán lugar en una “sala de café” y locaciones que aún no han sido reveladas. “Somos nosotros reuniéndonos, lo que no sucede mucho y nunca ha sucedido frente a otras personas desde 2004, cuando paramos", comentó la actriz.

La pandemia le asestó un duro golpe a la industria, cerrando la mayor parte de sus proyectos desde marzo del 2020. Si bien, gracias a las flexibilizaciones, se han levantado los cierres y han podido reanudarse filmaciones, la reunión de “Friends”, titulada “The One Where They Got Back Together”, ha enfrentado problemas debido al requisito de un audiencia de estudio en vivo, tal cual siempre han tenido las sitcom.

Según recordó el sitio CBR.com, Marta Kauffman co-creadora del show explicó con anterioridad: “Todos queremos que suceda; solo tenemos que esperar hasta que sea seguro. Este es un programa que no tiene un guión, pero así es como funciona el programa: vamos a necesitar una audiencia en vivo ", y luego sumó: "incluso si distanciamos socialmente a esa audiencia en vivo, realmente es una gran parte de lo que es Friends. No podemos hacerlo sin ellos. Todos están de acuerdo y solo estamos esperando el momento en que se siente conectado para atraer a una audiencia en vivo".

El regreso de “Friends” estaba planeado para ser el que diera el puntapié inicial para el servicio de streaming HBO Max, lugar donde ahora las 10 temporadas de la serie estarán disponibles. La producción de la reunión de Friends sin guión se llevará a cabo en el escenario 24, en el escenario de sonido original en “Burbank”. Según los informes, a las seis estrellas se les pagará más del doble de lo que les pagaron por episodio durante las temporadas posteriores, con estimaciones de entre $ 2.5 millones y $ 3 millones por la reunión. (Fuente: www.quever.news)