Foo Fighters editó nuevo single y en febrero lanza disco

EE.UU. El grupo rockero estadounidense Foo Fighters calienta los motores para la edición de su nuevo disco "Medicine at Midnight", que saldrá a la venta el próximo 5 de febrero de 2021, y en ese marco ayer adelantaron el single "No son of mine".

En noviembre pasado, la banda liderada por Dave Grohl publicó la enérgica “Shame Shame“ y ahora lanzó otro single con el título de “No Son Of Mine”.

Video del tema "No Son of Mine" >>

Producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, con Darrell Thorp como ingeniero y mezclado por Mark “Spike” Stent, "Medicine at Midnight" incluye nueve canciones en un álbum de 37 minutos de duración.

Foo Fighters le dio la bienvenida al 2021 con un mensaje en el que explicaron que "hace aproximadamente un año que terminamos de grabar Medicine at Midnight, con una gira mundial planificada que nos hubiera llevado alrededor del mundo celebrando nuestro 25 aniversario como banda. Pero bueno … tú sabes... Entonces, esperamos y esperamos. Esperamos hasta que por fin nos dimos cuenta de que nuestra música está hecha para ser escuchada, ya sea en el campo de un festival con 50.000 de nuestros amigos más cercanos, o solo en tu casa un sábado por la noche con un trago. Así que la espera ha terminado. Mientras decimos adiós (fuck you) al 2020, y volteamos la página del calendario al 2021, llamemos al año con "No Song of Mine". Servite una bebida, subí el volumen, cerrá los ojos e imagina que el campo del festival explota. ¡Porque eso va a suceder!¡Feliz año nuevo!".

Este será el décimo disco de estudio de la banda que junto a Grohl integran el guitarrista Pat Smear, el bajista Nate Mendel, el baterista Taylor Hawkins, el guitarrista Chris Shiflett y el tecladista Rami Jaffee.