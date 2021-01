«Los Fantásticos del Humor» cambiaron el mar por las sierras

Tras haber realizado varias funciones en Mar del Plata, la obra «Los Fantásticos del Humor» que tiene como protagonistas a Alacrán y a Alfredo Silva se mudó a Carlos Paz y debutó anoche en el Teatro Libertad.

Los humoristas se presentarán todos los lunes, martes y miércoles a partir de las 22 hs. y reconocieron sus expectativas por el cambio de plaza teatral.

«Estuvimos poquitos días en Mar del Plata, no vino mucha gente y decidimos venirnos a Carlos Paz. Lo hablamos con nuestro productor, Darío Arellano y decidimos dar una vuelta de timón. Quizás algún otro le hubiese mentido a la prensa y hubiese dicho: 'nos va bárbaro', pero no fue así. Cambiamos el repertorio, porque allá éramos cuatro y acá somos dos. Cuando decidimos venir para acá, nuestros compañeros cerraron con una radio y quedamos los dos peores. Pero la verdad es que nos hicimos cargo de toda la obra»; aseguró Alacrán, en diálogo con El Diario.

Por su parte, Alfredo Silva destacó: «Muy contentos de estar acá, la ciudad está cada vez más linda. Yo estuve el año pasado y siempre se notan cambios para mejor. Vinimos con Alacrán y tenemos una batería de chistes espectaculares, es una obra para toda la familia y hacemos chistes feministas para cargar al hombre, nos reímos de nosotros mismos, es para disfrutarlo. Con Alacrán nos animamos al desafío de hacer 1400 kilómetros y cambiar de plaza y es una alegría ver tanta gente aquí. Mar del Plata es una ciudad hermosa, pero no sé que pasó, se la vio muy vacía este verano. La gente no fue, faltaba gente no solamente en los teatros, sino en el rubro gastronómico y los hoteles también. Acá en Villa Carlos Paz, vemos que la gente sigue con la tradición de ir al teatro».

«Nunca hacemos un show de memoria, si vos venís mañana, vas a ver que siempre vamos cambiando. Tenemos mucho material en la cabeza y nos adaptamos al público, es lindo que la gente se vaya contenta»; completó.