La fantasía que Pampita pudo concretar con una pareja

Buenos Aires. Carolina Pampita Ardohain acaba de cumplir 43 años y es una de las mujeres más populares de la Argentina. Aunque la modelo tiene mucha exposición por su trabajo en la televisión, siempre es bastante reservada en cuanto a su vida íntima. Pero, su amigo Gabriel Olivieri reveló una anécdota desconocida ahora ahora sobre sus gustos a la hora de tener relaciones sexuales.



“Es muy creativa para su vida personal...”, dijo el empresario hotelero y panelista en una entrevista con el programa de espectáculos Intrusos y dio detalles de una fantasía sexual que la conductora realizó con una ex pareja, a quien prefirió no nombrar. “Una vez yo estaba en un cumpleaños. Me llamó a las cuatro de la mañana y me dijo que le gustaría ir al hotel para hacer una especie de 50 sombras de Grey”, explicó Olivieri, quien se desempeña como gerente de Marketing del hotel Four Seasons.



En diálogo con el conductor Adrián Pallares y sus compañeros, Gabriel dio detalles del episodio que vivió la modelo inspirándose en la famosa saga que arrancó como una novela y terminó teniendo su versión cinematográfica: “A la persona con la que estaba en pareja en ese momento le vendó los ojos en el auto, lo llevó de la mano sin que supiera a dónde iba… Y no sé hasta qué hora de la mañana no le sacó la venda en la habitación”.



La periodista Paula Varela quiso saber con quién Pampita había concretado esa fantasía: “¿Fue con Mariano Balcarce o Pico Mónaco?”. Pero, Olivieri no quiso revelar el nombre y todos se quedaron con la duda de quién podría haber sido el hombre que pudo cumplir con el deseo de la conductora que el año pasado se casó con Roberto García Moritán, un empresario gastronómico. (Fuente: Infobae)