Beto, el bombero: Un emotivo homenaje y la historia detrás del traje

«Beto, el bombero» ganó el año pasado el premios «Carlos» al Mejor Espectáculo Infantil y este verano, regresó renovado a Carlos Paz con un show donde rinde un sentido homenaje a su hermano. Diego Sorba es el director y protagonista de la obra que se presenta todos los viernes a las 19,30 hs. en el auditorio del Hotel Portal del Lago.

Durante una entrevista con EL DIARIO, contó la historia del personaje y cómo consiguió el traje de un bombero caído en el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York (Estados Unidos).

«Poder estar presente en el 2021 es un sueño cumplido. La verdad que todo lo que vino después del 8 de enero, fue energía y fue amor, después de tanta incertidumbre. Lo estamos disfrutando mucho. El año pasado, con Beto, tuvimos la suerte de ganar el Carlos al Mejor Infantil y mi compañero, Julián Prieto, se llevó el premio al Mejor Actor. Gracias a eso, teníamos planeado una gira nacional que no pudimos hacer por la pandemia»; destacó Diego.

«Al no poder hacerla, volvimos con Beto. Este es un personaje particular que invita a concientizar y tenemos una obra más artística, con más danza. Está Lourdes García, la campeona provincial de malambo con todo su cuerpo de baile y tenemos música en vivo»; agregó el artista.

«Beto, el bombero» nació como un sentido homenaje. Diego no sólo tributa a su hermano fallecido, que era bombero, sino que además utiliza un traje que perteneció a un bombero caído en las Torres Gemelas. «Cuando estábamos montando el espectáculo, me fui al cuartel de bomberos y ellos me prestaron un traje. Yo quería utilizar un traje verdadero, pero es muy pesado y caluroso. Tuve que entrenar para estar los 50 minutos que dura la función con el traje»; relató.

«Busqué en el cuartel de bomberos de Carlos Paz un traje que me entre y cuando fui a sacarme las fotos, me di cuenta que tenía inscripciones en inglés. Empezamos a averiguar y resulta que el traje perteneció a un bombero caído en las Torres Gemelas, lo trajo un bombero de Carlos Paz que viajó por una beca a EE.UU y paró en la casa de este bombero. Cuando pasó lo que pasó, la familia se lo mandó. Así que para mí es un honor, porque este espectáculo no sólo rinde homenaje a ese bombero fallecido, sino también es un homenaje a mi hermano fallecido, que también era bombero»; completó.