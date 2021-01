El Oficial Gordillo suspendió sus shows hasta marzo

Carlos Paz.- El humorista había sido diagnosticado positivo para coronavirus. A pesar de tener el alta epidemiológica, comunicó en sus redes que tomó la decisión "para bienestar de todos los que lo rodean".

Gordillo había debutado con su espectáculo “Más vivo que nunca” el 2 de enero y se presentaba sábados y domingos con una doble función, a partir de las 22, en el Teatro Luxor.

“¡Gente querida! Nunca pensé que me iba a tocar. Como la gran mayoría tomé todas las precauciones desde marzo hasta hoy. Llevaba en mi mochila 3 tipos de alcohol (gel, líquido y en spray), toallas desinfectantes y siempre el tapabocas puesto, hasta me ponía una máscara para ir a los viajes y concurrir a lugares públicos en todo este tiempo. Hasta hice tratamiento de Vitamina D y C. Obsesivo y exagerado me decían mis amigos...”, afirmó el comediante en un comunicado que lanzó en las redes sociales para sus cientos de seguidores.

Se espera que en las próximas horas se informe el procedimiento para la devolución del dinero de las entradas.

Los empresarios teatrales ya se encuentran evaluando los posibles cambios en las carteleras para paliar su ausencia. No obstante, en las redes sociales del teatro Luxor ya se ha anunciado a Lizy Tagliani en el horario que ocupaba Gordillo.

El espectáculo "Una chica diferente" se presentará el sábado 6 y domingo 7 de febrero.