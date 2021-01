Ángela Leiva: «Volvemos en febrero, nos quedamos con ganas de más»

Tras haber agotado las dos funciones que realizó el fin de semana pasado en el Teatro Luxor, la cantante Ángela Leiva regresará a Villa Carlos Paz con un show a todo ritmo y la presencia de su banda completa. Será el próximo viernes 5 de febrero a la 1.15 hs. (madrugada del sábado) y el sábado 6 de febrero a las 20 hs. en la sala más importante del interior del país.

Durante una entrevista con EL DIARIO, Ángela reconoció el cariño del público cordobés y señaló: «Estoy feliz porque la gente me recibió con la mejor, vamos a volver en febrero y ya tuvimos dos shows increíbles. Tuve una invitada de lujo como Fátima Florez, que es súper talentosa y generosa. Ella vino a ver el show y se subió al escenario».

«Hicimos un show íntimo como prueba del protocolo sanitario y ahora viene la banda completa. Ha sido un año muy difícil, muchos colegas que no pudieron trabajar y nosotros fuimos privilegiados. Disfruté mucho el Cantando y ahora se me viene el Bailando, es un gran desafío y seguramente me demandará mucha cabeza y esfuerzo. Se vienen otras propuestas también (que todavía no puedo contar) así que será un gran año a nivel personal y profesional»; completó.