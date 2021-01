Ángel Carabajal se recuperó y vuelve con «América Show»

Ángel Carabajal se recuperó de la dolencia que lo llevó a internarse en el Sanatorio del Salvador de la ciudad de Córdoba y esta noche se reanudarán las funciones de «América Show», uno de los dos espectáculos que montó esta temporada de verano en Carlos Paz. El artista grabó un video agradeciendo los mensajes recibidos y dijo que está «mucho mejor».

En un mensaje que compartió en las redes sociales, destacó: «Quiero agradecer por esta muestra de cariño que tuvieron conmigo en estos días, me sentí muy acompañado y me llegaron muchísimos mensajes con todo lo mejor. Ya estoy bien, me estoy recuperando y esta noche volvemos con América Show para seguir disfrutando de la temporada y de ustedes».

El empresario y productor continúa con su recuperación en la casa que alquiló en la ciudad de Carlos Paz, luego de haber sido internado por un fuerte dolor abdominal. Fue sometido a diferentes estudios y finalmente, se le diagnosticó una gastroenteritis aguda.