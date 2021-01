Rodrigo Noya: «Es mi segunda temporada y estoy enamorado de la Villa»

El actor Rodrigo Noya integra el elenco de la comedia «La Mentirita», la obra que se presenta de martes a domingo en el Teatro del Lago y donde comparte escenario con Freddy Villarreal, Iliana Calabró, Morena Rial, Laura Bruni y René Bertrand. En una entrevista concedida a EL DIARIO, destacó la importancia de volver al teatro y aseguró que esta «enamorado de Villa Carlos Paz».

«Es una temporada diferente, no pensábamos que íbamos a estar arriba del escenario y estamos muy felices. La comparto con gente que yo nunca había trabajado, nos complementamos entre todos y es hermoso, por ejemplo, acompañar a Morena (Rial) en su crecimiento. Es la primera vez que sube al escenario y lo hace muy bien. Después está el caso de René, Freddy o Iliana, que son súper experimentados y a quienes miro mucho, para aprender un poco de todos»; destacó.

«Es mi segunda temporada acá, vine el año pasado y siempre lo conté, desde el primer día me enamoré de Carlos Paz. Yo siempre estuve en Mar del Plata, nunca había venido y me encontré con gente muy cálida y un ambiente muy lindo. Estamos en un teatro como el Teatro del Lago que es hermoso y me enamoré, me encantaría venir acá todos los años»; agregó el actor.

Consultado sobre sus puntos favoritos de la ciudad, eligió la costanera del lago San Roque, la peatonal y las sierras.

En cuanto al comportamiento de la gente en un verano atípico, Noya sostuvo: «La gente viene con el barbijo, viene distinta, pero encontrarnos es muy importante. Vienen a distraerse, distenderse, olvidarse de sus problemas y estar un poco más feliz. A todos nos ha pasado algo en esta pandemia, o perdimos a alguien y venir a divertirse un rato es sano. Yo estoy acompañado por mi hijo, mi novia y mi hermana recién llegada de Uruguay, a quien no veía desde el inicio de la cuarentena. Recién ahora pudimos reencontrarnos y eso también nos dejó la pandemia, la posibilidad de valorar más a la familia»; completó.