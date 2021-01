Darío Barassi tiene coronavirus

Buenos Aires. En medio de un veloz aumento de casos de coronavirus en el país, los famosos no son la excepción a la regla. El medio artístico, que de a poco retoma sus actividades tanto en la televisión como en el teatro, está sufriendo bajas sensibles en los elencos a raíz de esta enfermedad. En esta oportunidad, el afectado fue Dario Barassi, quien en la tarde de ayer confirmó que está contagiado.



“Hace dos segundos me enteré y ya se filtró. Me impresiona. Sí, di covid positivo. Por ahora sin síntomas, espero seguir así. Aislados con mi mujer y mi hija”, escribió en una story de Instagram. Y continuó: “Un poco angustiado y un poco preocupado, pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible, pero enfrentarlo en fin. A cuidar a mis chicas, a cuidarme a mí mismo y ustedes a cuidarse también. Abrazo”. Si bien Teleshow quiso comunicarse con él para ahondar en detalles, aún no se recibió respuesta de su parte.

Noticias Relacionadas Coronavirus en Punilla: Se vivió el peor día de la temporada



Su caso se suma a la larga lista de famosos que transitaron esta enfermedad, especialmente en los últimos días, cuando se supo del hisopado positivo de Malena Narvay, Sol Pérez, Carmen Barbieri y Sergio Lapegüe, estos últimos dos con complicaciones en su cuadro de salud que derivaron en internaciones en la Clínica Zabala y en el Sanatorio Juncal respectivamente. (Fuente: Infobae)