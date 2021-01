Mario Fassi y Marcelo Josset, unidos por el humor

Mario Fassi y Marcelo Josset son un clásico de Carlos Paz, casi tan famosos como el reloj Cu-Cú, el fernet con coca, o El Fantasio. Desde hace años, apuestan ininterrumpidamente por esta plaza teatral y pese a la pandemia, volvieron recargados con «Humor Indispensable», una obra que presentan de martes a domingo a las 23 hs. en la sala dos del Teatro del Sol.

Esta vez, decidieron unirse en un show de humor y música y sumaron a la cantante Ema Aimar.

A pesar de todos los obstáculos, estos dos humoristas y amigos son capaces de hacer sonreír hasta al más amargo y reconocieron que su deseo es permanecer en cartelera hasta Semana Santa.

«Estamos muy contentos porque el público nos acompaña y se divierte muchísimo. Combinamos el humor con la música y cómo premisa del show, vamos hablando de todo lo que nos pasó pero con mucho humor. Hacía mucho años que no trabajábamos juntos con Mario, se lo propuse y bueno, no había mucho que hacer. Durante el año, me reinventé haciendo radio. A partir del mes de julio, armé mi programa Modo Risa y la cadena de la risa con todas la FM, así que teníamos más de 40 radios y seis provincias donde transmitían. Pero fue un invierno donde extrañamos mucho, llevo 14 temporadas en Carlos Paz»; confesó Marcelo Josset.

Por su parte, Mario Fassi agregó: «Volver Carlos Paz después de dos años y volver a trabajar con mi gran amigo de la vida y de escenario, es algo hermoso. Actuó mejor cuando estoy con él, me siento tranquilo y confiado. Empecé a venir en el año 1999 y en el 2005, estuvo con Marcelo por primera vez. Para mí, este es el mejor espectáculo desde que estoy en la villa».

«Alguna temporada, nos tocó trabajar el mismo día y horario en diferentes salas pero mi creencia es que el sol sale para todos. La idea nuestra es quedarnos hasta Semana Santa y si podemos seguir, mejor. La idea nuestra es Carlos Paz todo el año»; completó.