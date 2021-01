Pampita furiosa con periodistas: «Se regocijan con la enfermedad»

Buenos Aires. Carolina «Pampita» Ardohain viajó a México para celebrar su cumpleaños con sus amigos y familiares en un lujoso hotel que pertenece a una cadena con la que la modelo trabaja hace unos años. Al volver a la Argentina, trascendió que la modelo, que además anunció que está embarazada de cuatro meses, y su marido Roberto García Moritán dieron positivo al test de Covid-19.



Al darse a conocer la noticia, varios periodistas del medio salieron a cuestionar duramente a la modelo por su viaje al caribe en plena pandemia.

Noticias Relacionadas Pampita dio positivo por coronavirus



La primera en decir algo fue Mercedes Ninci en Los ángeles de la mañana, donde está trabajando como panelista. Allí, la periodista lazó una teoría sobre cuándo y donde Ardohain contrajo coronavirus. Barby Franco, amiga de Carolina, aclaró que todos los asistentes a la fiesta se hicieron un test PCR para viajar, y que tanto en la ida como en la vuelta los resultados fueron negativos.



"Se supone que se contagió el fin de semana o uno de estos díasW, comentó Franco, que rápidamente fue interrumpida por la periodista cordobesa con un comentario contundente. "Sí, ¿pero sabés lo que pasa? Quiero decir una cosa que por ahí suena antipática, pero la realidad es que mucha gente que está yendo a hacer esos canjes al Caríbe está viniendo con Covid también. Entonces tampoco pueden matar al canje y tienen que decir que lo contrajeron acá", expresó Ninci.



"Tienen que decir que lo contrajeron en la Argentina, sino se cae el chivo y se va a enojar la empresa", concluyó Mercedes.



Por otro, Adrián Pallares también se refirió al tema y expresó su enojo al leer el comunicado que Pampita emitió a través de sus historias de Instagram, donde avisaba que su marido y ella estaban enfermos.



"Ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre, ningún síntoma. Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado", informó Pampita sobre quienes viajaron a México con ella por su cumpleaños, indignando al conductor temporal de Intrusos.



"Es muy feo el mensaje de ‘están todos sanos, ninguno está contagiado’. No lo sabés, porque si te hiciste un hisopado que es muy cercano en días, no lo sabés. La verdad es que para eso tienen que hablar los médicos", disparó el periodista. "Como ejemplo, o para mostrar, no nos juntemos 40 o 50 personas en un lugar. A los besos, será al aire libre, pero es contacto estrecho de una manera impresionante", sentenció.



Finalmente, Rodrigo Lussich también lapidó a la conductora por haber viajado por canje, con un gran grupo de personas, en medio de la pandemia.



"A los famosos los pierden los canjes. Estuvieron todo el año guardados, saliendo de las casas por Zoom, haciendo las cosas muy bien y después un canje los pierde. Les dan una estadía, en un hotel 5 estrellas en el Caribe, para ellos y para 20 personas, y se zambullen en esas piletas con toda la naturalidad y con alegría, porque está bien que lo hagan, pero ¡cómo los pierde el canje!", dijo el panelista de Intrusos. "Tienen unas casas de la puta madre, viven en mansiones, tienen pileta, tienen 20 habitaciones y 9 baños, pero tienen que ir al Caribe de canje. Llaman un poco al destino", cerró.



Tras la cantidad de repercusiones negativas sobre la noticia de su enfermedad, fue la misma Pampita quien publicó un comunicado criticando ferozmente a los medios de comunicación.



"Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican. ¿¡Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!", comenzó diciendo Pampita, sin disimular su enojo.



Luego, continuó: "Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?”.



Afectada por el qué dirán, Pampita concluyó: "Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!". (Fuente: Mdzol)