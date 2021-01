Oficial Gordillo: «Hoy más que nunca necesitamos recuperar la risa»

El Oficial Gordillo debutó el fin de semana pasado con «Más vivo que Nunca» en el Teatro Luxor, hizo funciones a sala llena y en diálogo con EL DIARIO, habló de la pandemia, el coronavirus y las expectativas en su regreso a Carlos Paz.

«Arrancamos de diez más IVA, más gastos de envíos, impuesto a las ganancias y chimichurri. La verdad que tuvimos un gran arranque, el sábado hicimos dos funciones llenas y el domingo estuvimos muy bien, así que bueno, me viene bien para pagar la matrícula del colegio de los chicos»; aseguró Gordillo a EL DIARIO.

«Tenemos capacidad para 500 localidades, que es menos de la mitad de la capacidad total del Luxor. Ahora no puedo saber si se están riendo o no, así que escucho, si no escucho nada, me preocupo. El barbijo tiene que estar siempre y yo, a cada rato, les digo que se suban el barbijo. Cuando hacemos el video selfie al final, le digo que se lo acomoden»; destacó.

En relación a la temporada de verano, señaló: «Yo tenía muchas ganas de trabajar, porque desde el verano pasado que no pisaba un escenario, y además porque necesitaba trabajar. También apostaba a que, con los protocolos, andemos bien, vemos que el clima está enrarecido pero es necesario animarse, para que se active no sólo el teatro, también el turismo, los hoteles y el bar de la esquina».

«Ojalá podamos hacer una tercera función, no tengo problemas. Ojalá que no sea solamente la efervescencia de toda la semana, sino que sigamos así todo el verano», completó.