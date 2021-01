Rodolfo Ranni: «El teatro no contagia, cura»

Con algunos nervios propios de la primera función y mucha expectativa por volver a los escenarios, anoche debutaron Rodolfo Ranni y Viviana Saccone con la comedia «Divino Divorcio», que realizará funciones todos los lunes a las 22 hs. en la sala 2 del Teatro Holiday de Carlos Paz.

«Estoy muy contento con la función, salió muy bien a pesar de todo el nervio que implica un estreno y la situación en la que la estamos. El público estaba distendido y es un momento de comunión entre el público y los actores. Hace un año que no se actúa y llego el momento para seguir luchando contra esto que nos tocó. El teatro no contagia, cura»; sostuvo Ranni, en diálogo con EL DIARIO. «Acá nos vamos a presentar los días lunes y los demás días, vamos a estar recorriendo toda la Provincia de Córdoba. Vamos a ir a buscar a la gente a los pueblos y si no tiene teatro, se la vamos hacer en la canchita. A mí me encanta salir de gira y son todos lugares donde alguna vez he estado»; destacó.

«Este año de pandemia fue durísimo, hay compañeros que la han pasado muy mal y en general todos lo padecimos. Fue terrible, pero hay que lucharla y tomarla como si fuera una postguerra. A mí me agarró volviendo de Mar del Plata y dijimos: `si este tipo cree (en referencia al coronavirus) que por tenerme encerrado me voy a tomar dos botellas de vino al mediodía y dos a la noche, está equivocado`. Hice una huerta, gimnasia y comencé a prepararme para volver a los escenarios»; contó el actor.

Consultado sobre Divino Divorcio, aseguró: «La gente se va a encontrar con una comedia irónica y divertida, ideal para pasar un buen rato. La gente se ha reído, divertido y la ha pasado muy bien, entonces misión cumplid»..