Se estrenó «Tres Empanadas», la comedia de Flavio Mendoza y Flor de la V

Anoche se estrenó «Tres empanadas», la comedia protagonizada por Flavio Mendoza junto a Florencia de la V y Juan Pablo Geretto que esta temporada se presentará en el Teatro Luxor de Carlos Paz. Se trata de uno de los espectáculos más esperados del verano y realizará funciones los días lunes, martes y miércoles de enero y febrero con estrictos protocolos sanitarios.

El espectáculo debe su nombre a una de las frases más recordadas de la película costumbrista «Esperando la carroza» y combina tecnología con elementos de comedia, lo que la convierten en una obra difícil de clasificar.

«Arrancamos bien, con un estreno en un año muy atípico y no es una temporada normal. Estoy acá por otra cosa, porque tenía que gastar y porque necesitaba vovler a Carlos Paz y que la gente pueda seguir trabajando. Se hizo una programación muy interesante en el Luxor con la Sole, con Gordillo, con nosotros y es muy importante no sólo para los artistas, sino para mucha otra gente que también puede trabajar gracias al teatro»; destacó Flavio Mendoza.

«Tres empanadas no puede ser catalogada de nada, no es una comedia. Es una mixtura, mis espectáculos no tienen un título, este es una mezcla de cosas y tecnología. Esta temporada pueden hacer de mí lo que quieran, porque es muy especial»; dijo.

En relación a las versiones sobre una posible vuelta a un confinamiento más estricto, sostuvo: «Volver atrás sería algo ridículo, porque el resultado ha sido el mismo que vimos en otras partes del mundo. Somos el país con la cuarentena más larga y no podemos volver al encierro, yo soy el primero en salir a reclamar».

«Yo veo cosas que no están buenas, no se abren los boliches pero están las fiestas clandestinas a full. Entonces que sean más severos con quienes hacen mal las cosas y que nos dejen trabajar a quienes hacemos bien las cosas. Tenemos que trabajar, ya cumplimos como ciudadanos y seguimos pagando los impuestos. A nosotros nadie nos dio nada»; completó.