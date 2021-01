Aníbal Pachano: «Hay que cuidarse y tratar de bajar un cambio»

El talentoso Aníbal Pachano llegó de visita a Carlos Paz y estuvo disfrutando anoche del show del grupo lírico «Il Nuovo», que se sumó a la cartelera de verano con un espectáculo increíble que llevarán adelante todos los martes a las 22 hs. en el Teatro Coral. Pachano se refirió al momento que atraviesa el país, a la pandemia y llamó «a seguir cuidándose».

«Paseando un rato, llegué para fin de año y estoy con Virginia Gallardo, su marido y otros amigos. La estoy pasando muy bien y disfrutando de un espectáculo maravilloso, con dos talentosos que son unos copados. Se ponen, estudian, trabajan y tienen voces como nadie. No se lo pierdan»; dijo en diálogo con EL DIARIO.

Consultado en torno a la situación epidemiológica que vive la Argentina, señaló: «Es un momento y hay que pasarlo, nos tocó a todos. Yo lo trato de pasarlo lo mejor posible, poniéndome creativo y tirando para adelante. Yo me cuido, pero no resigné trabajo. Estuve junto a los artistas solidarios por los varados en el mundo, con proyectos teatrales, una película y estoy haciendo un programa de radio por streaming que se llama Radio Tú y sale desde el edificio de APTRA».

En relación a la temporada de verano, los protocolos y el turismo, reveló: «Veo que Carlos Paz esta más tranquilo, hay menos locura. Hay que cuidarse y tratar de bajar un cambio, todo va a mejorar, pero si nos ponemos más ansiosos, nos va a ir mal».

«Hay que apoyar a los artistas, porque es irracional que un avión estemos todos pegados y en un teatro con butaca de por medio. Es rarísimo, son raros los protocolos y la Asociación de Actores dejó mucho desear. Es una vergüenza que no se haya hecho un protocolo como la gente. Se tienen que poner de acuerdo, porque abren una cosa, la quieren cerrar y no podemos estar nueve meses sin trabajar. Todo es política, ya me tienen las pelotas por el piso los políticos»; cuestionó Pachano.

«Me quedo hasta el domingo y me vuelvo, tengo que ir a hacer mi programa de radio y voy a entrar en un proyecto que se llama Corte y Confección Celebrity»; completó.