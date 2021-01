El Test: Cuatro grandes actores y una comedia para reír y pensar

La catarata de estrenos sigue en la ciudad de Carlos Paz y anoche fue el turno dela comedia «El Test», la obra protagonizada por Fabián Vena, Paula Morales, Emilia Mazer y Alejandro Müller que se presenta en el Teatro Melos. Se puede disfrutar de martes a domingo a las 21:30 hs. y las entradas pueden conseguirse desde los $800.

EL DIARIO dialogó con Fabián Vena (quien además es el director de la obra) y la actriz Emilia Mazer sobre la vuelta al teatro, las restricciones de la pandemia y la necesidad de reencontrarse con el público.

Vivimos mucha emoción, disfrutamos de la risa del público y con la tranquilidad de saber que todo está en en sitio. El teatro, el público, las ganas, el amor. Estamos muy felices y somos muy afortunados, porque en este momento tan critico para la actividad, que nosotros estemos trabajando es un privilegio. Los actores somos gente de acción, necesitamos accionar, ensayar, subir a un escenario, saltar al vacío y eso no lo teníamos, así que era raro»; contó Vena.

En relación a la obra que dirige y protagoniza, destacó: «La gente cuando venga se va a encontrar con esas obras que están dentro de la corriente de Perfectos Desconocidos. El humor es el gran protagonista, el entretenimiento en cada texto, situaciones muy potentes, personajes muy reconocibles y un plus que es importante, que puedan irse pensando».

Por su parte, Emilia Mazer reconoció su alegría por volver a Carlos Paz y dijo: «Estoy contenta de venir, con la dirección de Fabián que es impecable y con mis compañeros, ya que trabajé mucho con todos y compartir el escenario con ellos, me da mucho placer y alegría. Es una obra donde empezamos hablando del dinero y terminamos hablando de otras cosas. Lo que Fabián quiso encarar de entrada, si bien es una comedia, no es la típica comedia para reírse y nada más. Acá el mínimo texto de la obra, ha sido trabajado muy a fondo».

«Encontrarme nuevamente con el público, me hizo muy feliz. Fue un premio luego de un año difícil, porque cuando me convocó Fabián no pensé que iba hacer temporada y lo definimos hace un par de semanas. La convocatoria, ver la obra (que me encantó, el teatro que es divino y la gente, hicieron que todo valiera la pena y ahora el veredicto lo tiene el público»; concluyó.