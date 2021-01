Marcelo Iripino: «Ojalá que la temporada siga y nos cuidemos entre todos»

Marcelo Iripino es uno de los protagonistas de «América Show», el nuevo espectáculo de Ángel Carabajal y se mostró feliz de haber debutado en Carlos Paz con una obra de teatro que promete revolucionar la cartelera de verano.

«Estamos muy felices porque no sabíamos si este show iba a hacerse, fue un año de muchas idas y vueltas pero la verdad que Ángel es un tipo tan guerrero que nos subimos todos al barco y acá estamos. Tratando de navegar de la mejor manera posible y dando un poco de alegría a la gente y contamos con protocolos sanitarios muy bien cuidados»; dijo Iripino.

Consultado sobre la temporada en el contexto de la pandemia, aseguró: «Ojalá que la temporada siga y nos cuidemos entre todos, no es joda esto. Más allá de lo político y demás, con la salud no se juega. Yo tengo gente conocida que la ha pasado muy mal y creo que ya no hay edad, tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar al otro. Si mañana nos encierran y después volvemos a lo mismo, esto no se termina más. Tomemos conciencia, podemos salir adelante».

«Yo la pasé muy mal, tenía una ansiedad generalizada, me agarró pánico, fobia, todo junto. Fueron dos meses muy fuertes y por eso, me volqué a Tik Tok y me puse a hacer cosas para actuar, divertirme y divertir a la gente. Ahora estoy haciendo terapia vía Skype y ya no miro los noticieros ni las películas de terror. El contacto con la gente fue como si mi mamá me hubiese vuelto a parir, volví a vivir. Volví a escuchar, los sonidos, ver las luces, los compañeros y la gente que te aplaude, es una emoción. Me sentía apagado y volví a encenderme. Soy un tipo que le gusta ayudar a la gente que la está pasando mal y lo hago por Instagram. haciendo humor y tratando de levantarle el ánimo a la gente»; concluyó Iripino.