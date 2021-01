Así se vivió el reencuentro de Soledad y su público en el Teatro Luxor

La Sole tuvo anoche su primer show en la ciudad de Carlos Paz, se reencontró con su público y aseguró: «Vinimos a poner el hombro a la situación y estar cerca de la gente». La cantante se presentó en la sala del Teatro Luxor bajo un estricto protocolo y se lamentó por la cancelación de los principales festivales del país.

«Quiero agradecer, hice una apuesta y vinimos a poner el hombro a la situación y estar cerca de la gente. Vinimos a disfrutar algo que no fue posible en muchos meses, estoy feliz. Es un estreno y siempre hay cosas por corregir, pero estoy contenta por la propuesta. Hace mucho que no canto en vivo con gente, estaba con nervios»; contó en conferencia de prensa.

«Todo lo que está pasando hace que nos tengamos que adaptarnos, cada vez es más difícil. Quiero cuidarme, cuidar a la gente que adoro y a mi público que también adoro. Vamos a trabajar con protocolos y siempre que sea posible. Soy muy respetuosa de las autoridades y veremos que se dispone»; agregó, en relación a las restricciones que se imponen en varias provincias argentinas.

«Es más que un estreno, es mi primera temporada en Carlos Paz y la presentación de un disco nuevo. No sabía cómo lo iba a recibir la gente y tenía mucha incertidumbre y cómo iba a transitar este espectáculo en vivo y en directo. Me siento plena»; añadió.

Consultada sobre la temporada, dijo: «Extraño mucho los festivales, pero sabíamos que iba a ser un verano difícil. Los festivales tendrán que pensar cómo seguirán adelante y estaré ahí siempre para apoyarlos. Me gustan los desafíos, el año pasado saqué un disco en plena pandemia y entiendo la situación que estamos viviendo, pero creo que el teatro tiene algo muy interesante. Hace mucho que me ofrecieron algo así y no sabía cómo iba a funcionar la Sole del teatro. Creo que mi público se tiene que acostumbrar también a verme de otra manera y le vamos a poner toda la onda».