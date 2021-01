Iliana Calabró: «Extrañaba mucho a la gente y extrañaba mucho Carlos Paz»

Iliana Calabró le abrió a EL DIARIO la puerta de su casa en Carlos Paz y en una entrevista exclusiva, habló de la temporada de verano con «La Mentirita» y el vínculo que la une con esta ciudad. «Me encantaría tener una casa en la Villa, porque para mí es sinónimo de paz, amistad y placer»; reconoció la actriz.

«Me siento como una vecina, ahora estoy menos paseandera que otras veces, pero es un placer ir a caminar por la peatonal y encontrarme con amigos que he creado en tantos años. He podido crear esos vínculos que perduran en el tiempo, más allá del teatro. Los extrañé mucho porqué este año no pude hacer las visitas invernales que suelo hacer la ciudad. La Villa me provoca paz, amistad, ganas de compartir y si bien este verano no será, como otros, con tanta salidas y asados, porque uno se tiene que cuidar, amo estar acá. Uno forma parte de un equipo y tiene por delante toda una temporada, así que es fundamental mantenernos aislados y cuidarnos mucho»; contó Iliana.

«Está ciudad es una belleza y es maravilloso poder combinar el trabajo con placer y relax, las salidas y los amigos. En febrero también viene mi familia, así que estoy muy feliz con esta nueva temporada, más allá de la pandemia y todas las adversidades que son de público conocimiento. Somos afortunados de poder disfrutar del teatro, de compartir una obra en familia y yo soy una agradecida de estar en este elenco con la producción de Pablo Sittoni, que ni bien estuvieron listos los protocolos, empezó a llevar todo adelante para esta comedia fresca divertida y familiar».; agregó sobre «La Mentirita», que se presenta los martes, miércoles, jueves y domingo a las 22 hs. y los viernes y sábado a las 21,45 hs. y 00:00hs en el Teatro del Lago.

Consultada sobre su deseo de mudarse a Carlos Paz, Iliana expresó: «Me encantaría poder vivir en la Villa, tenerla como mi segundo hogar, en donde recargar pilas. Así como Patricia Sosa tiene su casa acá en Córdoba, a mí me gustaría tener en Carlos Paz mi reducto, dónde descansar y aislarme del ruido de la ciudad. En está casa donde estoy, ya es el segundo año que vengo y la verdad que la siento como mía. Me traje incluso unos plantines, unos rabanitos y tomates, y no será este año, pero el año que viene los podré disfrutar».

Sobre la irrupción de la pandemia en el mundo, la actriz contó que sus dos hijos se encontraban en el exterior cuando comenzó a circular el virus y que a uno de ellos, no lo ve desde agosto del año pasado. «Cuando estalló la pandemia, mi hijo Stéfano alcanzó a llegar justo en el último vuelo de Nueva York, porque estaba trabajando allá. Mi otro hijo está en Brasil y no lo veo desde hace cinco meses. Es mucho tiempo, pero él vive allá y no están dadas las condiciones ni para que yo viaje ni para que él venga. Esperemos que cuando termine la temporada, en marzo, se puedan dar las condiciones para el reencuentro»; sostuvo.