Seinfeld llegó a Netflix y es furor

Las nueve temporadas de Seinfeld, la comedia que entre 1989 y 1998 resignificó el formato de la sitcom estadounidense con un humor sin la acostumbrada moraleja subyacente de la época y que acabaría por convertirse en un programa legendario de la pantalla chica, están disponibles desde este viernes en el catálogo de Netflix.

Con la adquisición de los derechos por parte de Netflix, desde hoy fanáticos ansiosos por “maratonearla” de nuevo y novatos curiosos por descubrirla tienen por igual a disposición sus 173 episodios.

Seinfeld fue producida por West-Shapiro Productions y Castle Rock Entertainment y fue emitida desde 1989 hasta 1998. En reemisión, la serie es distribuida por Sony Pictures Television. Fue escrito en gran parte por David y Seinfeld con guionistas que incluyeron a Larry Charles, Peter Mehlman, Gregg Kavet, Carol Leifer, David Mandel, Jeff Schaffer, Steve Koren, Jennifer Crittenden, Tom Gammill, Max Pross, Dan O'Keefe, Charlie Rubin, Marjorie Gross, Alec Berg, Elaine Pope y Spike Feresten. Una de las favoritas entre los críticos, la serie lideró las calificaciones de Nielsen en las temporadas seis y nueve, y terminó entre las dos primeras (con ER de NBC) cada año desde 1994 hasta 1998.

Seinfeld es ampliamente considerada como una de las comedias de situación más grandes e influyentes de todos los tiempos. Ha sido clasificado entre los mejores programas de televisión de todos los tiempos en publicaciones como Entertainment Weekly, Rolling Stone, y TV Guide. Los episodios más famosos del programa incluyen "The Chinese Restaurant", "The Parking Garage" y "The Contest". En 2013, el Writers Guild of America lo votó como la 2º mejor serie de televisión escrita de todos los tiempos (después de The Sopranos). EI! llamó a la serie la "razón número 1 por la que gobernaron los años 90", y las citas de numerosos episodios se han convertido en frases clave en la cultura popular.