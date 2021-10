Celebrarán los 70 años de la TV Pública con un «Renacer sinfónico»

El próximo 15 de octubre se llevará a cabo en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires Renacer Sinfónico, gala original especialmente realizada por Radio Nacional Clásica, con producción y dirección general de su directora Andrea Merenzon, con motivo de la celebración del 70° aniversario de la Televisión Pública de nuestro país.

Por primera vez en la historia se conformará una orquesta sinfónica integrada por un músico representante de cada orquesta o provincia, conformando la Selección Argentina de Orquestas Sinfónicas. La gala, con artistas invitados, constará de cuatro bloques temáticos. Serán sus directores Carlos Vieu, Gerardo Gardelin, Sergio Jurado (Jujuy) y Andrea Merenzon.

Además, desde cada teatro de la Argentina y por streaming, más de treinta orquestas de todas las provincias tocarán junto a la Selección Nacional algunas de las obras del programa.

La gala se transmitirá en directo a través de la TV Pública y de todas las emisoras de LRA. Acompañarán la transmisión imágenes características de cada provincia con el objetivo de mostrar al mundo nuestro potencial cultural.

Se destacan artistas integrantes de la programación de Radio Nacional Clásica, como Antonio Formaro, Victor Torres, Gabriel Senanes, Marina Calzado Linage, Marcelo Lombardero, Sebastian Masci , Guillo Espel, Vera Cirkovic, Darío Volonté, Jorge de la Vega, Rafael Gintoli, Franco Luciani y Gerardo Gardelín, entre otros.

Gerardo Gardelín dirigirá además un homenaje a los clásicos del rock nacional, Charly Garcia y Luis Alberto Spinetta, con arreglo sinfónico que le pertenece. Invitado especial: Manuel Wirzt.

La voz oficial de la Nacional Clásica 96.7 Martin Wullich será el conductor de la Gala.

Es importante destacar la gentil colaboración de la Orchestra Sinfónica Nazionale della RAI, del Teatro Coliseo y de la Fundación Cultural Coliseum.

Andrea Merenzon, directora de Radio Nacional Clásica y productora general sostiene: “Esta Gala, que celebra los 70 años de la Televisión Pública, potencia la necesidad de dar apoyo y visibilidad a los más de cuarenta organismos sinfónicos de nuestro país. Muchos de ellos trabajan tanto en teatros antiquísimos como modernos, y requieren de todo nuestro impulso y responsabilidad para defender lo que tanto costó construir, sobre todo un público ávido de disfrutar de la música sinfónica.

Entendemos que es una responsabilidad del Estado y por eso este compromiso conjunto entre el Ministerio de Cultura de la Nación y Radio y Televisión Argentina lo expresamos con hechos. Produciendo, transmitiendo y dando visibilidad para que el orgullo que sentimos desde la 96.7 se transmita a los responsables de cada uno de esos organismos.

Este programa que presenta diferentes géneros de música demuestra también una amplitud en el camino de reconocer los clásicos de otros géneros, así como estimular la creación y desarrollo de nuevos lenguajes que tengan como sello nuestra identidad. No hay esfuerzo que sea suficiente para recuperar, sostener, contribuir al desarrollo para que cada ciudad siga teniendo una orquesta o un teatro que ante crisis como las que nos está tocando transitar, son imprescindibles. Construir una ciudadanía sensible y orgullosa del patrimonio que tiene y muchas veces no conoce.”

Programa

Presentación Martin Wullich

Saludos de orquestas del país

• Astor Piazzolla Libertango

Orquestas del país

• Astor Piazzolla Oblivion

Solista Franco Luciani

Dirige Andrea Merenzon

• Antonio Vivaldi concierto para dos violines en Lam

Solistas Gintoli Policano

Saludos de orquestas del país

• Pietro Mascagni Intrermezzo de Cavalleria Rusticana

Dirige Carlos Vieu

• Gabriel Senanes

Vía libre" ("Yapa per corde")

Dirige Carlos Vieu

• Pablo Sorozabal

No puede ser

Solista: Darío Volonté

Dirige Carlos Vieu

• George Bizet

Habanera de la Suite de Carmen

Solista: Vera Cirkovic

Dirige Carlos Vieu

• Luigi Denza Funiculi Funcuila

Solista: Vera Cirkovic y Darío Volonté

Dirige Carlos Vieu



Saludos de orquestas del país



• Ariel Ramírez Zamba de Ud.

Bailan: Karina Olmedo

y Nahuel Prozzi

Saludos de orquestas del país

• Furtivo (Tango sinfónico)

Dirige Gerardo Gardelin

• Carlos Franzetti, Sainete

Solista Jorge de la Vega

Dirige Gerardo Gardelin

Saludos de orquestas del país



• Guillo Espel Zamba para escuchar tu silencio

Solista Marina Calzado Linage

Dirige Gerardo Gardelin



Saludos de orquestas del país



• Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Antonio Formaro, piano

Saludos de orquestas del país

• Gustavo Santaolalla De Ushuaia a la Quiaca,

Gustavo Santaolalla en streaming desde Los Ángeles junto a la orquesta en vivo.

• Gerardo Gardelin

Pericón

Dirige Gerardo Gardelin

• Gustav Mahler

Final de resurrección

(V mov Sinfonia 2)

Orquestas del país

Dirige Carlos Vieu

• Alberto Ginastera

Danza final (Malambo)

del ballet de la Suite Estancia

Orquestas del país

Dirige Carlos Vieu

• Luis Alberto Spinetta & Charly García Muchacha ojos de papel /Rasguña las piedras- Manuel Wirzt