Laura Vázquez presenta su disco IEA

A casi veinte años de su último disco solista, la pianista, cantante y compositora Laura Vázquez lanza Iea (Los Años Luz discos), su cuarto álbum propio. El disco contiene ocho temas de su autoría que, con el piano y la palabra como sostén, reflejan su costado más íntimo, profundo y comprometido. Comenta Laura sobre el nombre del álbum: “Iea está a dos consonantes de ‘vieja’, yo a dos pasos...”.

Laura Vázquez es reconocida por sus trabajos como pianista, tecladista y cantante junto a Fito Páez, Ricardo Arjona, Julieta Venegas, Miranda Johansen, Victoria Bernardi, Nacha Guevara y Lula Bertoldi, entre otrxs.

La productora de Iea es Natalia Perelman, quien acompaña a la artista desde el inicio de este proyecto y cumple un papel fundamental en el sonido, la estética, la instrumentación despojada (un piano, un cello y un contrabajo) y la desnudez en la voz que caracterizan a este disco.

Iea inspiró un libro-objeto de arte diseñado por Estudio ZkySky , que además de contener toda la información acerca del disco, tiene microrrelatos autobiográficos, fotos de Alejandra López y Agus Gundin, y prólogos de Mariela Asencio y Andrés Eneas Binetti. El libro se encuentra a la venta en Gould Libros, Acevedo 388, CABA. Tienda online: https://linktr.ee/gouldlibros, o a través de las redes de Laura Vázquez.

Dice Laura Vázquez en el libro: “Muchas veces me pregunté qué iba a hacer cuando fuera vieja, en este camino de pianista, sesionista, artista medio ‘pop-indie-rock’ no había mucho lugar para las mujeres, y mucho menos para ‘las mujeres viejas’, así que veía bastante incierto el futuro. Hasta llegué a estudiar una carrera que fuera ‘especial para viejas’, la psicología, ya que encajaba muy bien con esto. Lo cierto es que siempre me interesó el psicoanálisis y los vericuetos de la mente. En los últimos años empezaron a surgir cosas guardadas, palabras que querían salir, ideas, pensamientos, melodías, gritos, acordes, y otra vez el deseo que se pone en marcha. Y junto con el deseo, asoman las voces malas, el desamor a mí misma, la autocrítica, fantasmas que resuenan fuerte: ‘¿En serio pensás seguir con esto de la música? ¿Para qué haces esto?¿Quién te va a dar bola ahora? Ya estás vieja...’. La tribu, la red, ‘la grupa’, me devuelven la confianza, y poco a poco se va materializando este deseo. Siento una liberación al no tener que parecer ‘joven’”.



Ficha técnica de Iea

Todos los temas compuestos y escritos por Laura Vázquez.

Producción, grabación y mezcla: Natalia Perelman.

Masterización: Piper Payne.

Laura Vázquez : piano, voz, coros y arreglos de cuerdas.

Marcela Vicente: violonchelo.

Lu Martinez : contrabajo.

Natalia Perelman: paisajes sonoros, coros.

Ignacia Etcheverry: guitarra y voz en Cuantitativo.

Valentín Boneto: bombo y voz Nuestras voces.

Larro Carballido, Flor Frankel, Luz Despósito y Julieta Lecot: coros en Nuestras voces.

Victoria Bernardi: voz en Bella.

Diseño: ZkySky (Valeria Dulitzky, Julieta Ulanovsky, Belén Quirós).

Fotografía: Alejandra López.

Asistencia: Cleo Bouza.

Maquillaje y pelo: Mel Alvarez.



Laura Vázquez (Buenos Aires, 1960) es pianista, cantautora y Lic. en Psicología. Ha trabajado desde el piano y los teclados junto a Amelita Baltar, Fito Páez, Ricardo Arjona, Julieta Venegas, Lula Bertoldi y Nacha Guevara entre otrxs.

Tiene editados cuatro discos con temas de autoría propia. Junto a Sandra Baylac formaron Divas de diván, dúo que combina la música y el teatro, escribiendo sus espectáculos y presentándose en distintos teatros en México, Uruguay y Argentina. Da clases y desde 2015 coordina un taller de Música en La Cigarra, en el Centro de Salud Mental No 1.

Discografía

Como solista: Vértigo (1996, FMP Discos), Una (2001, Opc. Sónica) y Hambre (2002, Antídoto) publicados en México y IEA ( 2021, Los años luz discos). Además:

Con Sandra Baylac, Nélida Saporitti y Celsa Mel Gouland: Soul Finger (1992, FMP Discos).

Con Fito Páez: Euforia (1996, Warner Music).

Con Ricardo Arjona: Vivo (1999, Sony Music).

Con Toño Sánchez: Los Queso (2005, Antídoto).

Con Sandra Baylac: Divas de diván (2010) y Misión imposible (2013).

Disponible en las principales plataformas digitales desde el viernes 24 de septiembre: https://orcd.co/ieadisco